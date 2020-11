Beatrice Egli teilt beängstigendes Foto – der Grund ist ernst

Wurde Beatrice Egli etwa entführt? Nein, auf keinen Fall. Doch die Sängerin meint es ernst und will sich und ihren Kollegen endlich Gehör verschaffen.

Am Montagabend teilt Beatrice Egli ein beängstigendes Foto von sich, das ihren Fans auf den ersten Blick einen ziemlichen Schrecken eingejagt haben muss. Doch dahinter steckt eine wichtige Botschaft der Musikerin.

Beatrice Egli: Erschreckendes Bild aufgetaucht

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Beatrice Egli ein Bild, das sie mit einer Art Tape auf den Lippen zeigt, darauf prangt das Wort „Still“. Das Bild ist ganz in Rot eingetaucht. Der Blick der Sängerin trifft direkt in die Kamera. Ein erschreckender Anblick. Ist Beatrice Egli in Gefahr?

Beatrice Egli teilt am Montagabend dieses Foto in ihrer Instagram-Story. Foto: beatrice_egli_offiziell/Instagram

Nicht ganz. Der Sängerin geht es gesundheitlich gut, doch sie macht sich Sorgen. Denn: Die Zukunft der Kulturbranche ist in Gefahr. Zahlreiche Künstler demonstrieren derzeit dafür, dass die Regierung sie auch während der Corona-Pandemie ausreichend unterstützt.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Schon im Alter von 14 Jahren begann die Schweizerin ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ – mit über 70 Prozent der Zuschauerstimmen

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Bislang gilt Beatrice Egli als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Beatrice Egli & Co. protestieren gegen Kultur-Lockdown

Unter den Titeln „Sang- und klanglos“ und „Alarmstufe Rot“ wollen die Betroffenen auf den Ernst der Lage aufmerksam machen. Seit Beginn der Pandemie kämpfen viele Menschen in der Konzertbranche um ihre Existenz. Die Aufträge bleiben aus, Auftritte werden abgesagt und jetzt müssen im November erneut sämtliche Theater- und Opernhäuser, Museen sowie Kinos schließen. Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerte sind vollständig abgesagt worden.

Beatrice Egli vermisst die großen Konzerte mit ihren Fans. Foto: imago images

Ein harter Schlag für jeden Künstler. Auch Beatrice Egli wirkt sichtlich betroffen.

Doch die Schlagersängerin ist mit Sicherheit nicht die Einzige gewesen, die am Montagabend mit einem derartigen Post auf sich aufmerksam gemacht hat. Denn auf dem Instagram-Profil von „Alarmstufe Rot“ wurde am Montag dazu aufgerufen, sich um 20 Uhr an dem Protest zu beteiligen.

Ob die Regierung davon Notiz nehmen wird? Fraglich. Eines steht jedoch fest: Die gesamte Künstlerszene und die Veranstaltungsbranche gehen bereits auf dem Zahnfleisch.