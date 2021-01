Beatrice Egli zeigt klare Kante: „Ich lösche das nicht!“

Beatrice Egli scheint irgendwie immer zu lachen. Und das auch gerne über sich, wie die sympatische Schweizerin in ihrer Instagram-Story bewies.

So zeigt sich der Schlager-Star aus der Schweiz in einem – nennen wir es – gewöhnungsbedürftigen Outfit in ihrer Instagram-Story. So zeigte sich Beatrice Egli mit einer riesigen Brille mit herzförmigen Gläsern, einer hellen Strickjacke und roten Shirt.

Beatrice Egli: Sie sieht aus wie DIESER Filmstar

Ein Outfit, das die Schlager-Sängerin anscheinend an eine ganz bestimmte Filmheldin erinnert. „Ich sehe ein bisschen aus wie Mrs. Daunfire“, grinst Beatrice Egli in die Kamera.

Beatrice Egli bleibt stur. Foto: imago images / SKATA

Mrs. Wer? Da musste auch ihr Studiokollege nachhaken. „Doubtfire heißt die“, ruft der laut in die Kamera. Um dann die klare Forderung an Beatrice Egli zu stellen, den Sprach-Fauxpas doch dringend zu entfernen.

„Das musst du löschen“, ruft der aus dem Hintergrund. Doch Beatrice Egli denkt gar nicht daran und bleibt standhaft.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Florian Silbereisen lädt sie immer wieder zu seinen Shows ein

Ihre Musik ist in Deutschland und der Schweiz ein Hit

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Die echte Mrs DOUBTfire. Foto: imago images / United Archives

„Nein, ich lösche das nicht. Ich stehe dazu, dass ich kein gutes Englisch spreche. Deswegen singe ich ja auch kein Englisch“, entgegnet Beatrice ihrem Kollegen, um dann in lautes Lachen auszubrechen.

„Ich seh so aus, aber ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht“, lacht Egli. Doch damit ist das Thema noch nicht durch. Der „Mrs. Daunfire“-Gate scheint sie nicht loszulassen.

Bei Instagram startete Beatrice Egli sogar noch eine Umfrage, ob sie denn nun wirklich wie Robin William als Kindermädchen Mrs. Doubtfire aussehe. Und die Fans scheinen sich einig. 66 Prozent finden, dass sie sich wirklich ähnlich sehen.

