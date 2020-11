Beatrice Egli: Endlich darf sie es verraten – „Ich freue mich riesig“

Das Jahr 2020 ist auf für einen Schlagerstar wie Beatrice Egli kein einfaches. Konzerte fielen ins Wasser, manche TV-Produktionen ebenfalls. Doch es scheint, als käme pünktlich zum Jahresausklang wieder Bewegung in die Sache.

Denn nun darf die ehemalige DSDS-Siegerin tolle Nachrichten mit ihren Fans teilen. Beatrice Egli ist total glücklich und postet darüber auf Instagram.

Beatrice Egli mit tollen Neuigkeiten für ihre Fans

Beatrice verkündet in ihrem neuen Post, dass es demnächst neue Folgen ihrer Show auf dem Sender Rtl Plus geben wird. „Bald geht es wieder los! Ich freue mich riesig auf vier neue Folgen „Ich find Schlager toll“ an der Seite von meinem wunderbaren Kollegen“.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Schon im Alter von 14 Jahren begann die Schweizerin ihre Gesangskarriere

2013 gewann Beatrice Egli die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ – mit über 70 Prozent der Zuschauerstimmen

Ihr erster Hit „Mein Herz“ befand sich über fünf Monate lang auf der Nummer eins in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Charts

Bislang gilt Beatrice Egli als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie ist immer wieder in den Shows von Florian Silbereisen zu sehen

Zusammen mit dem „Caught in the Act“-Sänger Eloy de Jong moderiert Beatrice ein Ranking der beliebten Schlagerlieder. Weitere Infos soll es in den nächsten Tagen geben. Fest steht schon, dass das Format für Begeisterung sorgen dürfte.

Eloy de Jong wird an der Seite von Beatrice Egli moderieren. Foto: imago images / Sven Simon

Die Fans zumindest freuen sich in den Kommentaren. „Das wird bestimmt eine tolle Sendung!“, schreibt ein Nutzer. Auch andere Schlagerfans können es kaum erwarten, Beatrice und Eloy zusammen zu sehen: „Freue mich schon sehr auf die Folgen mit euch beiden. Ihr harmoniert super, es macht richtig Spaß, euch zuzuhören“.

Das ist Eloy de Jong:

Eloy de Jong wurde am 13. März 1973 in Den Haag (Niederlande) geboren

Mit vollem Namen heißt er Eugène François Gilbert Maurice Charles Prospèr de Jong

In den 90ern wurde er mit der Band „Caught in the Act“ weltberühmt

1998 löste sich die Band auf

2004 startete er ein Comeback als Solosänger

Die Show startet ab dem 25.November und läuft zur PrimeTime auf RtlPlus.

Zuletzt sorgte eine Nachricht der Sängerin für lange Gesichter bei ihren Fans. Worum es geht, liest du hier.