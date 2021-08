Beatrice Egli: „Kann es kaum erwarten“ – jetzt kann sie es allen sagen

Beatrice Egli fliegt derzeit auf Wolke 7. Also zumindest beruflich. Noch vor wenigen Tagen feierte sie gemeinsam mit Florian Silbereisen dessen 40. Geburtstag live im TV, präsentierte dort gleich mehrere Hits. Und jetzt kommt auch noch ihr neues Album „Alles was du brauchst“ auf dem Markt.

Bereits am Freitag erscheint die neue Platte von Beatrice Egli. Klar, dass der Sängerin jetzt schon zum Feiern zumute ist. Und wie bei jeder guten Feier gibt es auch Überraschungen. Die hielt Beatrice Egli für ihre Fans nun bei Instagram parat.

Beatrice Egli: Dicke Überraschung für die Fans

So gibt es, das ist mittlerweile schon üblich, am Freitag nicht nur das normale Album, sondern auch eine spezielle Sonder-Edition der Platte zu kaufen. Quasi die CD mit allerleid Brimborium drumrum. Was das genau ist, verriet Beatrice Egli nun bei Instagram.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

„Freitag kommt endlich mein neues Album 'Alles was du brauchst' raus. Ich kann es kaum erwarten und freu mich so, dass ich euch heute schon einen kleinen Einblick in die Fanbox geben darf“, schreibt die 33-Jährige.

Beatrice Egli: Was hat sie in der Album-Box versteckt?

Doch was ist in der Box denn nun drin? Das verriet Beatrice Egli im Video. So finden sich unter anderem das Album in der Deluxe-Version, eine Trinkflasche und ein Poster in der Edel-Edition des Albums. Das wird die Fans sicher freuen.

