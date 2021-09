Beatrice Egli: Jetzt kann's jeder sehen – „Einfach nur der Wahnsinn“

Sie strahlt über das ganze Gesicht. Schlager-Star Beatrice Egli hat gerade einfach einen Lauf. Erst das erfolgreiche Besteigen des Matterhorns, dann der tolle Auftritt in der Geburtstagsshow von Florian Silbereisen und nun auch noch das.

Vor knapp einem Monat hatte Beatrice Egli ihr neues Album „Alles was du brauchst“ auf den Markt gebracht. Und siehe da: Die Platte wurde ein riesiger Erfolg.

Beatrice Egli: „Ich danke euch von ganzem Herzen“

Und der soll und soll nicht aufhören, wie geübte Betrachter der deutschen Album-Charts nun sehen können. Oder wie es Beatrice Egli ganz nüchtern ausdrückt: „Wir sind in der dritten Woche in Folge in den Top 10 der Deutschen Album Charts! Das ist einfach nur der Wahnsinn!“

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Klar weiß die 33-Jährige, bei wem sie sich für diesen Erfolg zu bedanken hat. „Ich danke euch von ganzem Herzen für euren Zuspruch, euren Support und eure Liebe zu meiner Musik! Danke, dass ihr dieses ganz persönliche Album genauso feiert wie ich! Und vielen, vielen Dank für die teils sehr intimen Nachrichten zu meinen neuen Songs, die mich sehr berühren. Danke, dass ihr so ein großer Teil meines Lebens seid“, schreibt Beatrice Egli bei Instagram an ihre Fans.

Die schicken die Danksagungen direkt zurück. „Wir danken dir, dass wir ein Teil deines Lebens sein dürfen und du uns deine Musik schenkst. Wir lieben dein Album einfach so sehr! Jeder einzelne Song ist einfach nur perfekt“, schreibt eine Followerin. Und eine andere fügt an: „Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr so was von verdient. Ihr seid das beste Team. Danke, dass wir auch ein Teil deines Lebens sein dürfen und du uns mit deiner Musik bereicherst.“

„Habe die Grenze überschritten“, mit diesen Worten wandte sich Beatrice Egli zuletzt an ihre Fans. Was ist geschehen?