Beatrice Egli: Endlich! Jetzt kann sie es allen sagen

Sie hat geschwitzt, gebangt, geackert. Jetzt ist es endlich vollbracht. Es war harte Arbeit. Ein Jahr lang hat sich Schlagerstar Beatrice Egli auf diesen Moment vorbereitet.

Als die Schlagersängerin vor geraumer Zeit verkündete, dass sie das Matterhorn besteigen wolle, gab es zunächst Verwunderung bei ihren Fans. Doch Beatrice Egli meinte es ernst. Und gab Vollgas.

Beatrice Egli: Sie hat es endlich vollbracht

Nun hat es die „Bunt“-Sängerin geschafft. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Beatrice Egli ein Bild, das sie auf dem Gipfel des Matterhorn zeigt. Die 33-Jährige reckt den rechten Arm gen Himmel, strahlt über das ganze Gesicht. Man merkt ihr die Erleichterung und den Stolz sichtlich an.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Dazu schreibt Egli: „Auf diesen Moment habe ich ein Jahr lang hingefiebert. Ich habe trainiert, geweint, gelacht und gekämpft. Auf dieser langen Reise durfte ich so viele tolle Menschen kennenlernen und so viele einmalige Ereignisse erleben. Durfte immer wieder an meine Grenzen gehen und neue Stärke entwickeln.“

Beatrice Egli: „Und dann stand ich plötzlich da“

Den Moment, als sie oben ankam, werde sie nie vergessen, so die Schweizerin weiter: „Und dann stand ich plötzlich da: auf dem Gipfel des Matterhorns! Einfach unglaublich! Dieses Wahnsinnsgefühl werde ich nie vergessen. Danke für all den Support, der mir von allen Seiten entgegengebracht wurde, um meine persönliche 100 % Women Peak Challenge zu meistern. Ihr seid einfach großartig!“

Natürlich gab es auch noch ein Geschenk für die Fans, die sie so sehr unterstützt und begleitet haben. „Als kleines Dankeschön gibt es ab heute Nacht noch einen weiteren Song von meinem neuen Album auf allen Streaming-Portalen zu hören. Und das ist natürlich: MATTERHORN.“

