Beatrice Egli lässt Bombe platzen: Es dauert „noch genau einen Monat“

Sie ist die Strahlefrau im deutschsprachigen Schlager. Die Schweizerin Beatrice Egli. Seit die 32-Jährige 2013 mit ihrem Song „Mein Herz“ das „DSDS“-Finale mit sagenhaften 70,25 Prozent gewann, ist sie aus den Shows von Florian Silbereisen und Co. nicht mehr wegzudenken.

Doch auch ohne die Unterstützung des Star-Moderators und „Traumschiff“-Kapitäns ist Beatrice Egli extrem erfolgreich. Ihre Alben verkaufen sich wie geschnitten Brot, zu ihren Konzerten pilgern normalerweise Tausende von Zuschauern.

Beatrice Egli lässt Konzert-Bombe platzen

Wobei der Fokus hier auf dem Wörtchen 'normalerweise' liegt. So verhindert die anhaltende Corona-Pandemie Konzerte mit Zuschauern. Drum musste sich Beatrice eine Alternative ausdenken. Und die darf die Schlagersängerin nun endlich verkünden.

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Florian Silbereisen lädt sie immer wieder zu seinen Shows ein

Ihre Musik ist in Deutschland und der Schweiz ein Hit

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

„Noch genau einen Monat, bis ich endlich wieder mit meiner Band auf der Bühne stehen und für euch singen kann!! Ich kann es kaum erwarten“, schreibt Beatrice Egli auf ihrer Instagramseite.

Beatrice Egli: Gibt es am Donnerstagabend schon eine Kostprobe für die Fans?

So wird die Schweizerin ein Streaming-Konzert spielen. Beatrice auf dem Bildschirm statt in echt also. Tickets für das Online-Konzert können die Fans auf ihrer Homepage bestellen.

----------------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli richtet emotionale Worte an Fans: „Ich habe große Sehnsucht nach diesen Momenten“

Liebes-Geständnis! Detail aus der Vergangenheit enthüllt

Beatrice Egli mit Dating-Geständnis: „Ich kriege es moralisch nicht hin“

-------------------

Und um kräftig die Werbetrommel für das Konzert zu rühren, wird die Sängerin am Donnerstagabend auf Instagram live gehen. Vielleicht gibt sie ja dann auch schon die eine oder andere musikalische Kostprobe, bevor es dann in einem Monat ernst wird.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Nein, ich lösche das nicht.“ Diese Worte von Beatrice Egli wurden zuletzt heftig diskutiert. Was die Schlagersängerin nicht löschen wollte, liest du hier.