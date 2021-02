Beatrice Egli verrät: So verbrachte sie den Valentinstag – „Mit meiner großen Liebe“

In ihren Liedern singt Beatrice Egli so gut wie immer über die Liebe. Ob gebrochene Herzen oder Frühlingsgefühle: Die Schweizerin hat schon alle Facetten der Liebe erlebt.

Wie verbringt also Strahlefrau Beatrice Egli den Tag der Liebe? Das hat sie ihren Fans nun bei Instagram verraten.

Beatrice Egli ist in Flirtlaune

Seit einer Ewigkeit rätseln die Fans, ob Beatrice Egli nicht insgeheim doch vergeben ist. Hat sie einen Freund oder hat sie keinen? Mit dieser Frage scheint die Schlagersängerin selbst gerne zu spielen.

So flirtet sie ab und an ein wenig mit Schlager-Kollege Florian Silbereisen und posiert im Netz mit Pullovern, die Aufschriften wie „Luftkuss“ tragen. Keine Frage: Beatrice Egli liebt die Liebe.

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstler

----------------------------------------

Beatrice Egli: Statt eines Dates – Sängerin probt mit ihrer Band

Doch mit wem verbringt Beatrice Egli den Valentinstag? Zu einem Foto von sich am Mikrofon schreibt die 32-Jährige: „Ich durfte den heutigen Valentinstag mit meiner großen Liebe verbringen.“

Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Partner, sondern Beatrices große Leidenschaft – die Musik. Gemeinsam mit ihrer Band hat sie am Sonntag für ihr Online-Konzert geprobt. An eine Beziehung scheint die Schweizerin aktuell also nicht zu denken.

----------------------------------------

----------------------------------------

Statt sich mit einem Mann an ihrer Seite zu vergnügen, macht Beatrice Egli lieber ihren Fans eine Freude und verlost gleich vier Tickets für das Streaming-Konzert am 20. Februar.

Beatrice Egli verbringt den Valentinstag lieber mit ihrer Band und den Fans im Netz. Foto: imago images

Beatrice Egli spricht über Liebes-Aus: „Wie Geschwister“

Die Frage nach ihrem Beziehungsstatus lässt die Sängerin dabei mal wieder gekonnt außen vor. Doch hin und wieder gewährt Beatrice Egli einen Einblick in ihr Liebesleben. Woran ihre letzte Beziehung gescheitert ist, erfährst du hier.