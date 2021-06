Beatrice Egli darf es endlich allen sagen – „Ich kann es kaum erwarten“

Corona hat in den vergangenen Monaten so einige Terminpläne durcheinandergewirbelt. Davon blieb auch Schlagerstar Beatrice Egli nicht verschont.

Die DSDS-Gewinnerin von 2013 ließ ihre Fans immer wieder wissen, wie schwer es ihr fällt, keine öffentlichen Auftritte absolvieren zu können. Jetzt gibt es allerdings gute Neuigkeiten von der gebürtigen Schweizerin. Im Netz macht es Beatrice Egli nun offiziell.

Beatrice Egli verkündet es offiziell

Denn ganz offenbar sind die Zeiten, in denen die Sängerin nur per Videoschalte für ihre Fans auf der Bühne stehen konnte, vorbei. Schon in diesem Monat wird Beatrice Egli wieder vor Livepublikum auftreten. Im Rahmen der Eventreihe „Unter freiem Himmel Berlin“ wird die 32-Jährige am 27. Juni ein Konzert am Flughafen in Berlin-Schönefeld geben.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Beatrice Egli: „Kann es kaum erwarten“

„Ich kann es kaum erwarten, dass es bald wieder losgeht! Dass wir uns eeeendlich wiedersehen und gemeinsam zur Musik feiern! Am 27.06. feiern wir in Berlin @unterfreiemhimmelberlin. Wer ist dabei??“, richtet sich Beatrice auf Instagram an ihre Fans.

Tickets können ab sofort erworben werden. Doch die Veranstalter merken vorab bereits an, dass sich die Fans der Sängerin an bestimmte Vorgaben halten müssen. Und die lauten auf der offiziellen Veranstaltungsseite:

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann es immer wieder zu Änderungen der Abstands- & Verhaltensregeln kommen. Wir bitten euch dies zu beachten und euch vor eurem Besuch bei uns, noch einmal über die aktuelle Lage zu Informieren.“

Beatrice Egli ist nicht die Einzige, die ein Konzert in der Location geben wird. Diese Stars treten unter anderem auch auf:

11. Juni: Alle Farben

12. Juni: Felix Jaehn

13. Juni: Matz Mutzke

20. Juni: Till Brönner

25. Juni: Revolverheld

26. Juni: Mike Singer & Kayef

2. Juli: Alexander Knappe

3. Juli: Lina

4. Juli: Gregor Meyele & Band

11. Juli: Milow

16. Juli: Pietro Lombardi Zusatzshow

17. Juli: Pietro Lombardi

