Beatrice Egli: Sexy Foto im Badeanzug – „Du siehst toll aus“

Hui! Bei diesem Anblick von Beatrice Egli wird den Fans ganz schön heiß. Während ganz Deutschland derzeit ins Schwitzen kommt, trotz die Schlagersängerin der Hitze mit dem ältesten Trick der Welt. Beatrice Egli wirft sich in knappe Kleidung und kühlt sich ab.

Ihre Fans flippen beim Anblick des neuen Instagram-Bilds der 32-Jährigen völlig aus.

Heiß, Heißer, Beatrice Egli

Freudestrahlend steht Beatrice Egli im Wasser, wirft die Arme in die Luft und schreibt dazu: „Es wird Zeit, die Freibad-Saison einzuläuten!“ Im Freibad scheint die einstige DSDS-Siegerin nicht zu sein, landschaftlich deutet das Instagram-Foto vielmehr darauf hin, dass sich Beatrice Egli einen schönen Tag am See gönnt.

Beatrice Egli zeigt sich im Badeanzug. Ihre Fans kennen kein Halten mehr. Foto: IMAGO / Fotostand

-----------------

Das ist Beatrice Egli:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Im Juni will sie das Matterhorn besteigen

-----------------

Die Kommentare unter dem Sommer-Schnappschuss sind eindeutig:

„Dich glücklich zu sehen macht mich auch gleich glücklich“

„Du siehst toll aus“

„Klasse Bild“

„Mega“

„Du siehst ja super hübsch in Deinem Badeanzug aus“

Nur einen Tag später ging es für Beatrice Egli aber wieder ans Eingemachte. Sie bereitet sich auf ihr großes Ziel, das Matterhorn zu besteigen, vor. Dafür animierte sie kürzlich auch ihre Fans, Bilder von sich zu schicken, die die Sängerin dann auf dem Berg anbringen will.

-----------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Dramatischer Erlebnis am Flughafen – „Ankunft mit Feuerwehr und Blaulicht“

Beatrice Egli: Es ist offiziell – „Ich kann es kaum erwarten“

Beatrice Egli: „Bitte verführ mich“ – sinnliches Foto bringt Fans um den Verstand

-----------------

Also bald es heißt es dann wohl für Beatrice Egli: Raus aus dem Badeanzug und rein in die Bergsteiger-Klamotten! (jhe)

Vor allem der farbenfrohe Badeanzug auf dem Foto ließ die Fans von Beatrice staunen. Endlich zeigt sich die „Bunt“-Sängerin wieder wie gewohnt. Vor Kurzem deutete sie nämlich noch eine ganz andere Richtung an. Mehr dazu hier >>>

Zuletzt teilte Beatrice Egli weniger erfreuliche Nachrichten bei Instagram. Warum die sonst so fröhliche Schlagersängerin plötzlich ganz bedrückende Worte fand, erfährst du hier.

DSDS: Hammer-News!

DSDS-Hammer! ER soll der Nachfolger von Jury-Mitglied Dieter Bohlen werden. Hier erfährst du mehr.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM – Fans flippen komplett aus vor Freude: „Süß ihr zwei“

Nachdem die 30-Jährige kürzlich ihre neue Single „Strip“ und das dazu passende Video vorgestellt hatte, meldet sich Lena Meyer-Landrut nun mit lieben Worten bei ihren Followern. Dazu gibt es noch ein Bild. Doch darauf ist sie nicht allein... Erfahre mehr >>>