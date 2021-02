Beatrice Egli zeigt ungewöhnliches Outfit: Fans bemerken witziges Detail – „Ich liebe deinen Humor“

Nanu, was trägt Beatrice Egli denn da?!! Die Schlagersängerin überrascht ihre Fans am Sonntag mit einem Foto, auf dem sie anders als sonst aussieht.

Beatrice Egli sendet auf Instagram liebe Wochenend-Grüße – doch ihren Fans fällt ein Detail am Outfit ganz besonders schnell auf.

Beatrice Egli. Foto: imago images / SKATA

Beatrice Egli im ungewöhnlichen Outfit – Fans flippen aus

„Das wäre ein perfektes Sonntags-Outfit, oder?“, schreibt Beatrice Egli zum Bild. Darauf zu sehen: Die Sängerin in einem Marineflug-Offiziers-Overall. Das allein sorgt bereits für Begeisterung bei ihren Fans:

„Ja klar echt lässig bequem. Schönes Bild, super schönes Outfit.“

„So tolles Foto, wie jedes Mal“

„Wow, ich glaube, du kannst alles tragen und es sieht verdammt gut aus“

Doch einige ihrer Anhänger bemerken ein Detail: die witzigen Schuhe der „DSDS“-Gewinnerin.

+++ Sportstudio (ZDF): Moderatorin überrascht mit kuriosem Outfit – „Muss sie noch in die Bobbahn?“ +++

Beatrice Egli: Dieses Detail am Outfit lässt Fans aufllippen

Beatrice Egli trägt nämlich plüschige Einhorn-Hausschuhe. „Vor allen die Schuhe sehen toll aus“, „Ich liebe einfach deinen Humor!“ oder „Woher sind diese Schuhe?“ sind nur zwei der vielen Kommentare zu ihren Tretern.

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere schon mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Ihre Musik ist in Deutschland und der Schweiz ein Hit

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

Und ein Fan stellt diese Frage: „Ja so lässig auf der Bühne wäre mal was ganz Besonderes.“ Fun Fact: Die 32-Jährige hatte das Outfit vor einigen Jahren sogar schon mal auf der Bühne an!

Das Instagram-Bild scheint allem Anschein nach also damals Backstage hinter der Bühne aufgenommen worden zu sein.

------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zu Beatrice Egli:

------------------------

Etwa eine Erinnerung an alte Zeiten, als, Beatrice Egli noch den Konzert-Alltag genießen konnte? Seit der Corona-Krise konnte die DSDS-Gewinnerin nicht mehr auf Konzert-Bühnen stehen, ließ deswegen schon des Öfteren verlauten, traurig deswegen zu sein.

Beatrice Egli mit großer Ankündigung

Für ihre Fans hat sie jetzt aber eine ganz besondere Überraschung: Beatrice Egli plant in wenigen Tagen nämlich etwas ganz Besonderes. Hier erfährst du mehr >>> (jhe)