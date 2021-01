Beatrice Egli mit ernsten Worten – „Könnte mich selber auf den Mond schießen“

Für Musiker ist es seit Corona eine ganz schöne Herausforderung, die Nähe zu den Fans aufrecht zu erhalten, wurden Konzerte und Termine doch größtenteils abgesagt. Für Sängerin Beatrice Egli ist es deshalb gerade wichtig, sich mit Kleinigkeiten den Alltag zu verschönern.

Auf Instagram verrät Beatrice Egli ihren Followern nun ihr neues Motto, das sie versucht, möglichst zu beherzigen – und macht dabei ein privates Geständnis.

Beatrice Egli verrät Geheimnis – „Könnte mich selber auf den Mond schießen“

Die 32-Jährige postet auf Instagram ein Foto von sich – trägt darauf ein T-Shirt mit dem besonderem Spruch „Love yourself“, also „liebe dich selbst.“ Für Beatrice eine wichtige Botschaft. „Denn Selbstliebe ist der Schlüssel zu allem Guten!“, kommentiert die DSDS-Siegerin ihren Post.

Schlagerstar Beatrice Egli. (Archivfoto) Foto: imago/Christian Schroedter

In ihrer Instagram-Story geht Beatrice Egli noch intensiver auf das Thema ein.

------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Ihre Musik ist in Deutschland und der Schweiz ein Hit

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

------------------------

„Gerade in Momenten, wo man mit sich hadert und mal nicht so gut drauf ist, das ist eine Challenge. Man wünscht sich ja, geliebt zu werden, aber schafft man es dann auch, schaffe ich es auch, mich selbst dann zu lieben?“, fragt sich die Schweizerin selbst. Und offenbart schließlich: „Ich finde, das echt… manchmal könnte ich mich selber dann auf den Mond schließen. Wenn ich hadere mit mir, bin ich auch nicht so nett zu mir.“

Hier kannst du ihren neuen Instagram-Schnappschuss sehen >>>

Doch genau das wünsche sie sich. „Wenn jemand auf einen achtet, dass man auch selber auf einen achtet. Und sich liebt - auch in diesen Situationen“, so Beatrice weiter.“ Von welchen Situationen sie genau spricht, verrät die Blondine nicht. Schon öfter ließ Beatrice Egli aber verlauten, traurig zu sein, dass sie Konzerte absagen musste und ihren Fans nicht mehr so nah sein kann.

------------------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli: Gegen alle Widerstände – „Ich lösche das nicht!“

Beatrice Egli erinnert an Zeit vor Corona – und fordert ihre Fans zu verrückter Aktion auf

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beatrice Egli teilt neues Foto – bei diesem Anblick wird die Sängerin ganz sentimental

------------------------

Ihre Fangemeinde liebt sie trotzdem. Eine gute Voraussetzung also, sich auch selbst mehr lieben zu können.

Und eine Sache gibt Beatrice Egli ohnehin Hoffnung während der Pandemie. Die Sängerin hat für ihre Fans nämlich tolle Neuigkeiten. Was das ist, erfährst du hier >>> (jhe)