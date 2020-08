Beatrice Egli: Seitenhieb gegen Helene Fischer – „Nur bei Helene...“

Beatrice Egli schwebt gerade auf Wolke 7. Ihr neues Best of Album „Bunt“ erscheint bereits in der kommenden Woche und die ersten Hörproben durfte die 32-jährige Powerfrau aus der Schweiz auch schon präsentieren.

So trat Beatrice Egli zuletzt mit ihrer ersten Single-Auskopplung „Bunt“ bei Stefan Mross' ARD-Show „Immer wieder sonntags“ auf. Und auf Instagram konnte Beatrice Egli nun auch ihren neuen Song „I.N.S.T.A.“. Und der hat es in sich.

Beatrice Egli: Seitenhieb gegen Helene Fischer

Denn Beatrice Egli besingt in dem Song, der klar auf den bekannten Social-Media-Dienst gemünzt ist, auch einen Teil ihrer Kollegen.

Darunter wohl auch die bekannteste Schlagersängerin im deutschsprachigen Raum: Helene Fischer. Und die Schlagerkönigin bekommt direkt mal einen Seitenhieb von Beatrice Egli mit. Im Song heißt es nämlich: „Nur bei Helene ist es leider still“.

Beatrice Egli: So entstand ihr Song I.N.S.T.A.“

Egli bezieht sich da auf Helene Fischers Instagram-Account, der seit dem sechsten August 2019 keinen neuen Beitrag mehr bekommen hat.

Du willst noch mehr Zeilen aus dem neuen Song hören? Gerne doch: „I.N.S.T.A., ich weiß, was du heut machst und like es dann. I.N.S.T.A., ich bin dein Follower auf Instagram.“

Beatrice Egli und Helene Fischer. Foto: imago images

Wie Egli auf den Song gekommen ist, verrät sie auf – Überraschung – Instagram. „Während Corona habe ich so viel Zeit bei Instagram verbracht und das erste Mal in meinem Leben so viele Herzen verteilt, wie noch nie zuvor. Deswegen entstehen dann solche Songs wie der.“

Ärgerlich für Beatrice Egli, dass Helene Fischer ausgerechnet am Tag des Single-Releases endlich wieder bei Instagram aktiv wurde.

