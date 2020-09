Beatrice Egli gesteht: „Es geht ganz schön in die Knochen“

Beatrice Egli ist nicht nur Schlagersängerin, seit ihrem DSDS-Gewinn 2013 ist sie auch ein gern gesehener Gast im TV.

Derzeit ist Beatrice Egli bei „Masterchef Celebrity“ zu sehen, wo sie gegen zahlreiche andere Promis um den Titel „Masterchef Celebrity“ kämpft.

Beatrice Egli: Große Herausforderung

Am Montag stand sie dort vor einer besonderen Herausforderung. Es gab eine Paar-Challenge, bei der die Duos Gerichte aus der afrikanischen Küche kochen sollten.

Gar nicht so einfach, wie Beatrice Egli in ihrer Instastory erzählt. „Beim Thema Afrika dachte ich erst so: 'Oh Gott! Ich habe noch nie afrikanisch gekocht.‘ Was ist afrikanisch eigentlich? Afrika ist riesig. Aber dann wurde es eine Team-Challenge, das fand ich echt cool“, so die Sängerin, die verrät, dass sie die Aufgabe zunächst überfordert habe.

Diese Promis sind bei „Masterchef Celebrity“ dabei:

Beatrice Egli

Jimi Blue Ochsenknecht

Jochen Schropp

Panagiota Petridou

Cheyenne Ochsenknecht

Silvia Schneider

Paula Lambert

Thomas Hermanns (ausgeschieden)

Hardy Krüger Jr. (ausgeschieden)

Susi Kentikian (ausgeschieden)

Hans Sarpei (ausgeschieden)

+++ Beatrice Egli erfährt Unglaubliches – und verkündet: „Bedeutet mir ganz...“ +++

Und weiter: „Mit Jochen Schropp zusammen war es echt ein Erlebnis und 'Masterchef Celebrity' ist gleichzeitig auch eine Wundertüte.“ Eine Wundertüte sei zwar meistens mit Süßigkeiten gefüllt. Während es in der Sendung eher deftiger zugehe - aber am wichtigsten: „Es macht echt Spaß und ich bin wieder weiter.“

Beatrice Egli nimmt an einer Kochshow teil. Foto: Screenshot Instagram/Beatrice Egli

Dass sie in der nächsten Runde ist, darüber freut sich Beatrice Egli besonders. „Ich bin happy, weiter zu sein.“ Doch die 32-Jährige gibt auch zu: „Es geht ganz schön in die Knochen.“ (cs)

„Masterchef Celebrity“ läuft montags um 20.15 Uhr bei Sky One und bei Sky Ticket.