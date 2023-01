Beatrice Egli kann es nicht fassen: DIESE Nachricht hat sie kalt erwischt

Neues Jahr, neues Glück. Das zumindest trifft auf Schlagerstar Beatrice Egli zu. Denn für die schweizer Sängerin, die einst durch ihre Teilnahme in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, ging das Jahr 2023 mal so richtig gut los.

„Ich bin immer noch völlig aus dem Häuschen! Mein Team hat mich gestern in der ersten Redaktionssitzung des Jahres mit dieser Nachricht kalt erwischt. Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz“, jubelt Beatrice Egli auf Instagram. Doch was ist denn überhaupt geschehen?

Beatrice Egli bekommt eigene Show in der ARD

Die 34-Jährige aus Pfäffikon in der Schweiz rutscht mit ihrer „Beatrice Egli Show“ in diesem Jahr ins Hauptprogramm der ARD. Am 15. April darf Beatrice also das erste Mal zur Primetime ihre ganz eigene Show präsentieren.

Ein riesiger Erfolg für die Sängerin, der aber ein Gemeinschaftsprodukt ist, wie sie bei Instagram betont: „Ich danke allen, die an dieser Sendung mitarbeiten und von Anfang an mich geglaubt haben. Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unseren Zuschauern und Zuschauerinnen augenscheinlich auch ganz gut gefällt. Auch bedanken möchte ich mich bei allen meinen Kollegen und Kolleginnen, die meinen Einladungen zu der Show bisher gefolgt sind. Sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs!“

Und auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen. „Wooow soo cool! Gratuliere von Herzen. Du machst das mega, so sympathisch, herzlich, menschlich… weiter so! Ich freu mich riesig auf die neue Show“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Herzlichen Glückwunsch Beatrice! Ist auch ein tolles Format, das sich auch ein bisschen von den anderen Formaten abhebt. Gefällt mir!“ Na, dann dürfen wir ja gespannt sein, welche Kollegen und Freunde in der ersten Ausgabe dabei sein werden. Die Fans würden sich jedenfalls über Florian Silbereisen sicher sehr freuen.