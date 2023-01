Beatrice Egli zeigt sich im sexy Latex-Outfit: „Bin sprachlos über so viel Erotik“

POah, da staunen die Fans von Schlagersängerin Beatrice Egli aber nicht schlecht. Eigentlich wollte sich die gebürtige Schweizerin nur danach erkundigen, wie ihre Follower in die neue Woche gestartet sind. Doch mit diesem Bild sorgt sie definitiv bei einigen Anhängern für Schnappatmung.

Zugegeben: So wie Beatrice Egli auf ihren neusten Instagrambeitrag posiert, sind ihre Kurven nicht zu übersehen. In einem schwarzen Top und einem beigen und sehr engem Latex-Rock verdreht sie einen Kopf nach dem anderen.

Beatrice Egli: SO sieht man sie selten

Schaut man durch die sozialen Netzwerke der ehemaligen DSDS-Siegerin sieht man gleich, dass solch sexy Posen eine absolute Ausnahme sind. Zwar trägt sie besonders bei Auftritten schon mal hier und da ein kurzes Kleid oder einen tieferen Ausschnitt, doch so sehen ihre Fans sie selten.

Dabei zielt der Beitrag auf Instagram auf etwas ganz anderes ab, wie die Sängerin in der Beschreibung deutlich macht: „Wie seid ihr in die neue Woche gestartet? Ich mit einem kleinen Workout am Morgen, bevor es an den Schreibtisch ging. Jetzt geht es in den Endspurt! Habt einen schönen Abend!“ Doch ihre Follower haben nur Augen für ihren Hintern, wie in den über 600 Kommentaren deutlich wird.

Beatrice Egli: Fans außer Rand und Band

Völlig begeistert dem mal etwas anderen Beitrag von Beatrice Egli überschütten ihre Follower sie in den Kommentaren mit zahlreichen Komplimenten:

„Tolle Figur. Kaum einer weiß, dass man viel Sport machen muss, um die Auftritte durchzustehen.“

„Mein lieber Freund. Was für ein mega Popöchen!“

„Auch auf diesem wunderschönen Foto sehen Sie wieder einmal absolut hinreißend aus.“

„Hi Beatrice, ich bin sprachlos über so viel Erotik. Siehst toll aus.“

„Sie sind eine sehr attraktive Frau und dieses Bild ist der Beweis dafür. Super getroffen.“

„Wow, ist echt verdammt sexy. Da wird ja einem ganz schwindelig!“

