Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Das passierte nach der „Schlagerjubiläum“-Show hinter den Kulissen

Beim „großen Schlagerjubiläum“ knisterte es gewaltig zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen. Jedenfalls wirkten die Gespräche der Moderatoren sehr vertraut.

Bei Instagram verriet Beatrice Egli ihren Fans, wie es nach der ARD-Show weiterging.

Beatrice Egli: Ein Geschenk für Florian Silbereisen

Florian Silbereisen präsentierte am Samstagabend seine „Schlagerjubiläum“-Show in der ARD. Mit dabei an seiner Seite war Beatrice Egli, die nicht nur selbst singen durfte, sondern auch als Co-Moderatorin tätig war.

Nach jedem Auftritt stellten die Zwei ihren Gästen ein paar Zuschauerfragen, doch nachdem Beatrice Egli ihren Hit „Bunt“ performte, musste sie sich selbst den neugierigen Fragen ihres Moderationspartner stellen. Hier und da fielen kokette Kommentare zwischen den Schlagerstars. Zum Beispiel wollte sich Beatrice, die ein riesiges Tüllkleid mit Schleife trug, von Florian Silbereisen auspacken lassen. Plötzlich errötete der 39-Jährige. Mehr dazu hier >>>

-----------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin (gemessen an ihren Nummer-1-Alben)

-----------------

Beatrice Egli & Florian Silbereisen zeigen sich nach der ARD-Show

Die Chemie zwischen den beiden in der Sendung stimmte, das bekam jeder mit. Doch wie ging es nach der Show weiter? Diese Frage beantwortete Beatrice Egli nun in ihrer Instagram-Story. Neben zahlreichen Aufnahmen der Sendung, die vor allem ihren glitzernden Outfits gewidmet waren, teilte sie einen Clip, der zeigte, was hinter den Kameras geschah.

So filmte die Sängerin, wie es nach Drehschluss im Studio aussah und berichtete stolz: „Das war sie! Die große Jubiläumsshow...“, plötzlich huschte Florian Silbereisen durchs Bild. „Florian, wir haben es geschafft!“, rief Beatrice Egli ihm zu.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen nach der Show. Foto: beatrice_egli_official/Instagram

-----------------

Mehr zu Beatrice Egli:

Beatrice Egli spricht endlich offen: DAS war der wahre Grund für ihre Auszeit

Beatrice Egli: Traurige Nachricht erschüttert Fans – „Kann doch nicht mehr wahr sein“

Beatrice Egli ganz intim: „Man möchte sich näherkommen, aber...“

-----------------

Beatrice Egli bekommt besonderen Gruß von Florian Silbereisen

„Jaaa! Schön war's, schön war's!“, entgegnete Florian Silbereisen energiegeladen. Die Stimmung war also hinter den Kulissen genauso ausgelassen wie vor der Kamera. Mit einem besonderen Gruß an Beatrices Follower verabschiedete sich der Moderator jedoch wieder schnell aus der Instagram-Story: „Grüezi in die Schwiiz!“

Damit schien er bei der Blondine einen Volltreffer gelandet zu haben. Erfreut wiederholt sie seine Worte und verabschiedet sich wenige Sekunden später ebenso bei ihren Fans: „Das war eine schöne Sendung und bis ganz bald wieder.“

Flori und Beatrice haben ja richtig Spaß in den Backen. So macht es auch dem Zuschauer Spaß👍 #schlagerjubiläum — Andy (@v_d_Steenheuvel) October 24, 2020

Ob wir in Zukunft mehr von dem Moderationsduo zu sehen bekommen? Dem ARD-Publikum scheint es jedenfalls gut gefallen zu haben.