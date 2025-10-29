Beatrice Egli feiert dreijähriges Jubiläum: „Beginn meines Neuanfangs“

Beatrice Egli gehört wohl zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Spätestens nach ihrem Sieg in der Castingshow DSDS ging es für die gebürtige Schweizerin karrieretechnisch steil bergauf. Heute hat sie sogar ihre eigene ZDF-Sendung und auf Instagram eine beachtliche Reichweite.

Mit ihrer Musik begeistert Beatrice Egli Millionen von Fans. Dabei hat ein Song eine ganz besondere Bedeutung für sie. Auf Instagram teilt sie emotionale Worte zu dem Lied – und feiert gleichzeitig auch ein Jubiläum.

Beatrice Egli teilt emotionale Worte

Beatrice Egli feiert am Montag (27. Oktober) ein ganz besonderes Jubiläum. In einem Video lässt sie ihre Fans daran teilhaben und veröffentlicht ein emotionales Statement.

„Volles Risiko wird heute 3 Jahre alt! Wow! Wie die Zeit vergeht! Dieser Song ist immer noch so besonders für mich, denn er war der Beginn meines Neuanfangs! Danke an euch alle, dass ihr diesen Weg weiterhin mit mir geht! Lasst es uns wieder- und wiederholen“, schreibt Beatrice Egli zu dem Video.

Die Fans freuen sich in den Kommentaren über das dreijährige Jubiläum. Auch sie verbinden viel mit dem Song, wie sie kommentierten. „Wow, wie schnell die Zeit vergangen ist. „Volles Risiko“ wird immer eine ganz besondere Bedeutung haben. Mir diesem Song haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Danke für diesen Titel!“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Das ist einer deiner besten Songs. Ich liebe es, ihn zu hören.“ Noch ein weitere schreibt: „Einfach schon drei Jahre. Du bist volles Risiko gegangen und es hat so einen mega Neuanfang gemacht! ‚Hör nie auf damit‘ ist die positive Fortsetzung des Ganzen.“