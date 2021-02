Beatrice Egli lüftet intimes Geheimnis: „Hab gute Freunde, die organisieren mir das“

Was eine Überleitung. Gerade standen Beatrice Egli und Eloy de Jong noch bei den „Schlagerchampions“ auf der Bühne und sangen ihren neuen Hit „Bist du's oder bist du's nicht“, da nutzte Silbereisen doch glatt die Message des Songs, um ein ebenso pikantes wie intimes Thema anzustoßen. Blind-Dates.

„Ihr habt ja ein spannendes Thema besungen. Blind-Dates. Habt ihr damit Erfahrungen“, fragte der 39-Jährige Beatrice Egli und Eloy de Jong ganz investigativ.

Beatrice Egli plaudert über Blind-Dates

Beatrice Egli spricht offen über ein intimes Thema. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Eloy de Jong konnte die Frage direkt verneinen, er sei zu alt für sowas. Anders sah das jedoch bei Beatrice Egli aus. „Es gibt gute Freunde, die organisieren mir das“, grinst die 32-jährige Sängerin.

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

----------------------------------------

„Ja, die sagen dann so, ich habe da so einen Freund, der würde so total gut zu dir passen. Und dann habe ich das tatsächlich einmal gemacht. Das war ganz schön spannend“, plaudert Egli aus dem Nähkästchen.

Beatrice Egli: „Ich habe das nur ein Mal gemacht und es war richtig gut“

Doch die Sache hat auch Tücken. Manchmal wisse man nicht, wer der richtige Mann sei, berichtet Egli. Und auch ihre Bekanntheit sei dabei ein Thema. So wisse ihr Gegenüber dann nicht mit ihr umzugehen.

Jedoch, so Egli, „ich habe das nur ein Mal gemacht und es war richtig gut.“ Was aus dem Date denn nun schlussendlich geworden ist, verriet Beatrice Egli jedoch nicht mehr.

--------------------

----------------------------------------

Doch auch fernab von Blind-Dates ist die 32-Jährige derzeit überglücklich. Grund dafür ist DIESE Nachricht. Sie sei das „größte und schönste Geschenk.“