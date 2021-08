Beatrice Egli: Heimliche Liebe mit Ben Zucker? „Wir sehen sehr hübsch zusammen aus“

In ihrer Musik geht es immer wieder um das eine große Thema: die Liebe. „Das ist es, was ich so sehr vermiss'. Liebevoll in deinem Arm zu sein und zu wissen, ich bin nie allein“, heißt es in einem Songtext von Beatrice Egli. Für welchen Mann sie diese Zeilen wohl geschrieben hat?

Das haben wir tatsächlich nie erfahren, denn seit ihrer Trennung von Ex-Freund Reto Steiner im Jahr 2014 hat Beatrice Egli der Öffentlichkeit keinen neuen Partner mehr vorgestellt. Ihre Fans spekulieren unterdessen, ob sich die Sängerin nicht längst in einen berühmten Schlager-Kollegen verliebt hat.

Beatrice Egli: Heimliche Beziehung mit Ben Zucker? Sängerin klärt auf

Die Gerüchteküche brodelt: Was läuft wirklich zwischen Beatrice Egli und Ben Zucker? Seit sieben Jahren ist die Schweizerin solo unterwegs, dabei hat die 33-Jährige doch alles, wovon Männer träumen.

Beatrice Egli und Ben Zucker würden ein schönes Paar abgeben, wie die Sängerin selbst findet. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Zwischen Sänger Ben Zucker und Beatrice Egli scheint es jedenfalls zu harmonieren und die beiden würden auch optisch ein sehr hübsches Paar abgeben. Das sieht offenbar sogar Beatrice selbst so, wie sie in der SWR-„Landesschau“ verrät.

Als sie auf den 38-Jährigen angesprochen wird, gibt die Musikerin zu: „Wir sehen sehr hübsch zusammen aus. Wir verstehen uns auch sehr gut.“ Mehr als freundschaftliche Gefühle habe sie allerdings nicht für den Schlagerstar übrig. Schade.

----------------------------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

----------------------------------------

Beatrice Egli spricht Klartext: „Bin glücklich – und das bin ich auch alleine“

Ein weiteres Gerücht, das über Beatrice Egli kursiert, besagt, dass sie schwanger von Showmaster Florian Silbereisen sei. Doch auch diese Träumerei der Fans muss die Sängerin mit einem deutlichen „Nein“ zerschlagen.

Auch über Beatrices Beziehung zu Florian Silbereisen kursieren die wildesten Gerüchte. Foto: Guido Kirchner/Pool DPA/osnapix

Der Ex-Freund von Helene Fischer lädt Beatrice regelmäßig in seine Sendungen ein, moderiert mit ihr ganze Veranstaltungen und lässt sich hier und da sogar auf einenzweideutigen Kommentar ein. Aber auch Florian und Beatrice seien nicht mehr als gute Freunde.

Im TV-Interview stellt die Schweizerin schließlich klar: „Ich freu' mich sehr, dass ganz, ganz viele das Gefühl haben, dass ich wahnsinnig glücklich bin, weil das bin ich – und das bin ich auch alleine.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Der Sängerin sei es wichtig, auch ihren Fans zu vermitteln, dass man keine andere Person braucht, um sich vollkommen zu fühlen. Das wahre Glück finde man Beatrice zufolge in sich selbst: „Erst dann kann man das Glück mit jemandem teilen.“ Und das ist doch mal ein eindeutiges Statement.

Warum Beatrice Egli wirklich noch Single ist, erfährst du hier.