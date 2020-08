Beatrice Egli erfährt Unglaubliches – und verkündet: „Bedeutet mir ganz...“

Große Freude bei Beatrice Egli! Für die Schlagersängerin, die 2013 in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) den Sieg mit nach Hause nahm, geht es karrieretechnisch auch sieben Jahre später noch weiter bergauf.

Jetzt teilt Beatrice Egli auf Instagram eine Nachricht mit ihren Fans, die siesehr glücklich macht.

Beatrice Egli erfährt das Unglaubliche

Die 32-Jährige brachte gerade erst ihr neues „Best of“-Album „Bunt“ heraus – eine Kompilation mit zwei CDs. Eine davon hat Beatrice Egli in ihrer Landessprache eingesungen. Das Schweizer Album trägt den Titel „Mini Schwiiz, mini Heimat“.

Und die Entscheidung, schweizer Songs zum Besten zu geben, hat sich offenbar gelohnt. Auf ihrem Instagram-Account macht es die Musikerin offiziell: „In der Schweiz Nummer 1. Das bedeutet mir ganz besonders viel, weil es meine Heimat, meine Schweiz ist. Da bin ich geboren, da bin ich daheim. In meiner Heimat so eine Anerkennung zu bekommen, ist unglaublich.“

Beatrice Egli. Foto: imago images / Andre Lenthe

Ein Lied hat es dem Schlager-Star auf der CD ganz besonders angetan. „Vor allem mit dem Song „Mini Schwiiz, mini Heimat“ ist es so schön, das wunderschöne Land zu feiern“, so Beatrice Egli.

Beatrice Egli: Nicht das erste Mal Chartstürmerin in der Schweiz

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin in ihrer Heimat Schweiz an der Chartspitze steht. Bereits fünf Mal zuvor konnte sie dort die Album-Pole-Position ergattern – und hat damit laut „Blick.ch“ in der Schweiz sogar Musikgrößen wie Tina Turner überholt. Die kann „nur“ vier Nummer-1-Alben vorweisen.

Wie sehr sich Beatrice Egli nun über ihr sechstes Mal freut, ist unverkennbar. Jubelnd springt sie in die Luft, hält dabei ihre Auszeichnung in der Hand. Ja, die neuen Songs haben sich wohl mehr als gelohnt...