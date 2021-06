Beatrice Egli: Sexy Bild mit wichtiger Botschaft – „Ein Augenblick kann so viel ändern“

Sängerin Beatrice Egli hat eine wichtige Botschaft an ihre Fans!

Normalerweise kennt man DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli immer gut gelaunt und stets mit einem Lächeln im Gesicht. Doch jetzt schlägt die Schweizerin doch eher nachdenklichere Töne an.

Beatrice Egli hat eine wichtige Botschaft für ihre Fans. Foto: IMAGO / SKATA

Beatrice Egli richtet nachdenkliche Worten an ihre Fans

Die kryptischen Worte sind zu finden unter ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss. Dort posiert Beatrice Egli topgestylt in einem dunklen Kapuzenpulli, die strahlend blauen Augen schauen dabei in die Kamera. Das Make-Up sitzt.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

„Ein Augenblick kann so viel ändern. Er kann Liebe und Nähe schenken. Wärme und Geborgenheit versprühen! Güte und Zuneigung zeigen. In diesem Sinne: Lasst uns in die Augen schauen und uns gegenseitig stärken“, schreibt Beatrice Egli zu dem sexy Foto dazu.

Beatrice Egli macht ihren Followern Mut

Eine wirklich wichtige und aufmunternde Botschaft! Was sie dazu veranlasst hat, diese poetischen Worte zu verfassen, wird aus dem Beitrag jedoch nicht erkenntlich. Recht hat sie damit aber. Das sehen auch ihre Fans so, die den Instagram-Beitrag zahlreich kommentieren.

„Wunderschöner Text, wunderschönes Bild. Du hast so recht“, „Das ist ein schöner Vorsatz, Beatrice“ oder „Du hast mit Deinen Worten sowas von Recht. Du hast mir damit ein bisschen mehr Kraft geschenkt die Dinge wie sie sind geschehen zu lassen und seines Glückes Schmied zu sein“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Da scheint Beatrice Egli mit ihren Worten mitten ins Herz ihrer Follower getroffen zu haben!

