Beatrice Egli landet mit Flugzeug, dann passiert es – „Ankunft mit Feuerwehr und Blaulicht“

Beatrice Egli hatte ein Erlebnis am Flughafen, das sie nicht so schnell vergessen wird.

Übler Zwischenfall bei Flugreise! Viele Monate lang musste Beatrice Egli coronabedingt auf Außentermine verzichten. Sie gab weder Konzerte oder Interviews, noch konnte sie den persönlichen Kontakt zu ihren Fans pflegen. Das soll sich nun ändern.

Die gebürtige Schweizerin reist jetzt wieder mehr, schließlich stehen neue Termine an, wie Ende des Monats ihr Gig in Berlin.

Am Sonntag hatte Beatrice Egli sogar ein Erlebnis am Flughafen, das ihr noch lange in Erinnerung bleiben wird. Sie selbst war völlig überrascht.

Beatrice Egli steht bald wieder auf der Bühne. Foto: imago images

Beatrice Egli: Zwischenfall am Flughafen

Die DSDS-Gewinnerin wollte eigentlich nur zurück in ihre Heimat fliegen, saß aber stundenlang am Flughafen fest, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet.

„Beim Herfliegen hat der Flieger wohl Feuer gefangen und da hat der Kapitän höchstpersönlich vorhin gesprochen. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Ich war nicht in diesem Flieger, ich glaube, ich hätte Panik gehabt. Es ist niemandem etwas passiert“, so Beatrice Egli. Da war sie noch voller Hoffnung, dass der Flug sich nur um wenige Stunden verspäten würde.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Sie steht immer wieder bei den Shows von Florian Silbereisen auf der Bühne

Sie sang auch schon mit Helene Fischer

Im Juni will sie das Matterhorn besteigen

Beatrice Egli: „Ankunft mit Feuerwehr und Blaulicht“

Letztendlich waren es einige Stunden mehr. Als es die 32-Jährige lange Zeit später dann doch noch in den Flieger und sogar zum Landeflughafen geschafft hatte, gab es eine Überraschung an der Landebahn. „Ankunft mit Feuerwehr und Blaulicht… huuuuuu gut und sicher angekommen. Oh mein Gott“, schrieb Beatrice auf Instagram, sichtlich irritiert vom Blaulicht der Rettungskräfte. Sicher eine Vorsichtsmaßnahme.

Um 00:42 Uhr meldete sich die Musikerin bei ihren Followern erneut zu Wort: „Ich bin zu Hause angekommen. Das war eine der längsten Verspätungen und spektakulärsten Tage auf dem Flughafen. Es war ein hin und her. Und ja, meine Koffer sind nicht angekommen. Ich sag euch Freunde, das war ein Tag. Aber auch irgendwie ein schöner Tag, weil es waren so viele Menschen, die das Gleiche erlebt haben und dadurch hat man auch wieder Leute kennengelernt, die diese Geschichte erlebt haben gemeinsam. Positives sehen! Ich bin dankbar, heil gesund zu Hause angekommen zu sein mit vielen neuen Geschichten im Gepäck.“

Immerhin hat Beatrice Egli auch in stressigen Situationen nicht ihr positives Denken verloren. Das kann sie jetzt umso mehr gebrauchen, wenn sie noch im Juni im Rahmen der „100% Peak Challenge“ das Matterhorn besteigen will – eine Initiative, die am Weltfrauentag ins Leben gerufen wurde und bei der mehrere Frauen die höchsten Berge der Schweiz erklimmen. Unter ihnen auch Beatrice Egli.

Dagegen war die lange Wartezeit am Flughafen wohl nichts der Rede wert…

