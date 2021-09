Beatrice Egli wollte bei DSDS aussteigen, weil man DAS von ihr verlangte

Für Beatrice Egli ging es nach der Schauspielschule in Hamburg zum Casting bei DSDS. Schon die Vor-Jury begeisterte sie mit ihrem Elan.

Beatrice Egli wollte bei DSDS aussteigen. Foto: imago/Spot on Mallorca

Doch beinahe wäre Beatrice Egli danach ausgestiegen. Die Sängerin hat jetzt in einer Dokumentation verraten, was DSDS damals von ihr verlangte.

Beatrice Egli stand kurz vor DSDS-Aus! Das war der Grund

„Ich wusste: Ich möchte unbedingt Schlagersängerin werden. Aber was mach ich jetzt, um wirklich davon leben zu können? Da kam dann der Entschluss mich bei DSDS anzumelden“, erzählt Beatrice Egli in der Doku „Beatrice Egli: So persönlich wie noch nie“ vom Youtube-Channel „Ich find' Schlager toll“.

Die Vor-Jury um Joachim Wolf konnte Beatrice Egli direkt überzeugen. Der Musikproduzent und enge Vertraute schwärmt heute noch von ihrem Auftritt.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Doch danach kam der Schock. Beatrice Egli packt aus: „Dann war ich vor der großen Jury. Da hieß es dann aber: Du kannst nicht weiterhin Schlager singen, du musst abnehmen und ins Solarium gehen.“

Ihre Reaktion: „Ich bin nach Hause und dachte: Nö, ich gehe da einfach nicht mehr hin“, sagt die 33-Jährige und weiter: „Erstens möchte ich nur Schlager singen. Zweitens will ich auf gar keinen Fall abnehmen und ins Solarium: Auf den dummen Gedanken käme ich überhaupt nicht für eine Karriere.“

Beatrice Egli: „Hätte Joachim mich damals nicht angerufen, wäre ich nicht mehr zu DSDS gegangen“

Erst als Joachim Wolf persönlich anrief, konnte er sie vom Bleiben überzeugen: „Ich kann dir nicht garantieren, was passieren wird. Aber du wirst so viel Schlager singen, wie es nur geht. Das ist die Chance, verpasse sie jetzt nicht. Du wirst wahrscheinlich nicht weit kommen, aber es wird dir was bringen“, erzählt Beatrice Egli vom Telefonat.

Beatrice Egli siegte bei DSDS. Foto: imago images/Eventpress

Sie verrät: „Hätte Joachim mich damals nicht angerufen, wäre ich nicht mehr zu DSDS gegangen und wäre heute nicht da wo ich bin.“

Heute produziert sie mit Joachim Wolf ein Album nach dem nächsten und ist ein großer Star am Schlagerhimmel. Gerade erst ist ihr Album „Alles was du brauchst“ erschienen.

