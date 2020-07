Beatrice Egli: Trauriges Geständnis – „Mir ist der Boden unter den Füßen weggebrochen“

View this post on Instagram

Neulich wurde ich einen Tag lang von @vox_prominent begleitet. 🎥 Wie so ein typischer Tag bei mir aussieht, wie der Soundcheck abläuft und ob ich vor meinen Auftritten immer noch aufgeregt bin, das alles erfahrt ihr heute Abend um 23.15 Uhr auf Vox! 😊 #vox #prominent #heuteabend #📸 @kopfundkamera