Beatrice Egli: DIESE Nachricht macht betroffen – „Echt eine schwere Zeit“

Schlagerstar und DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli ist neben ihrer Musik auch für ihre fröhliche Art und Lebensfreude bekannt.

Doch die aktuelle Corona-Situation setzt Beatrice Egli zu – auf Instagram hat die Sängerin ihre Gedanken mit den Fans geteilt.

Beatrice Egli: Traurige Nachricht an die Fans

Am Mittwoch hat Beatrice Egli in einem persönlichen Video zu ihren Fans gesprochen.

Die Dauernachrichten um das Coronavirus beschäftigen die 32-Jährige, die in ihrer aktuellen Instagram-Story sehr unter der Situation zu leiden scheint.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Sie gewann die zehnte Staffel (2013) von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL

Im Finale setzte sie sich mit überragenden 70 Prozent der Zuschaueranrufe gegen Lisa Wohlgemuth durch

Sie sang die Songs „Und morgen früh küss' ich dich wach“ von Helene Fischer und „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros

Ihr neuestes Album heißt „Bunt“

2020 macht sie bei „Sing meinen Song Schweiz“ mit

„Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Heute waren ja wieder viele, viele, viele Nachrichten zu sehen und zu lesen“, beginnt die Schweizerin ihre Video-Botschaft.

„Das ist grad echt eine schwere Zeit“, stellt sie fest und erzählt, dass sie dankbar ist, zumindest an diesem Tag für eine Fernsehshow mal wieder auf der Bühne gestanden zu haben.

Beatrice Egli besorgt: „Es geht irgendwie nicht weiter“

So wirklich glücklich wirkt die „Bunt“-Interpretin allerdings dennoch nicht: „Aber die Zahlen steigen... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beschäftigt das wahnsinnig. Tja, sind echt heavy Zeiten.“

Beatrice Egli hat ihre Sorgen in einer Instagram-Story mit ihren Fans geteilt. Foto: Instagram Beatrice Egli Offiziell

Deshalb sei die Kunst dabei, „in guter Energie zu bleiben, positiv zu bleiben und ja, was Neues zu schaffen“ – was Beatrice Egli damit genau meint, bleibt unklar.

Eins ist für die Sängerin aber eindeutig: „Jeden Tag kommen Veränderungen, man merkt so, okay, es geht irgendwie nicht weiter, es ist auch kein Ende in Sicht und das ist eine Challenge.“ Offenbar wollte die 32-Jährige ihre Sorgen einfach mit ihren Fans teilen – in der Hoffnung, dass geteiltes Leid halbes Leid ist?

Trotz ihrer gedrückten Stimmung wünscht Beatrice Egli ihren Fans Gesundheit – „denn das ist das Wichtigste.“

