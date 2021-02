Beatrice Egli: Bald ist es soweit – „Ich freue mich so sehr“

Viele TV-Formate, die in Deutschland erfolgreich sind, gibt es auch in anderen Ländern. „Wer wird Millionär?“ gibt es beispielsweise auch in Österreich unter dem Titel „Die Millionenshow“. Das „Dschungelcamp“ ist ein Ableger der britischen Version „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“. Nun hat Beatrice Egli (32) eine Überraschung für die Fans: die Schlagersängerin wird in einer beliebten Show zu sehen sein.

Die gebürtige Schweizerin macht jetzt auf ihrem Instagram-Kanal eine Ankündigung. Dort schreibt Beatrice Egli unter anderem: „Ich freu mich so sehr, ein Teil dieser musikalischen Reise zu sein.“

Beatrice Egli: Bald ist es soweit – Sängerin macht Ankündigung „Ich freue mich so sehr“

Sie wird bei der zweiten Staffel von „Sing meinen Song - das Schweizer Tauschkonzert“ teilnehmen. Los geht die Musikshow am 3. März. Neben Egli werden noch die Schweizer Künstler Seven, Adrian Stern, Dodo, Jaël, Kunz und Ta'Shan mit von der Partie sein.

In der ersten Staffel hatte schon Stefanie Heinzmann (31) teilgenommen. Die Schweizerin wurde durch Stefan Raabs Casting-Show „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ (Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!) bekannt. In der folgenden Staffel wird also Beatrice Egli ihre Fans mit ihrer Stimme erfreuen.

Die Fans von Beatrice Egli sind ganz aus dem Häuschen. Sie kommentieren ihren Instagram-Post mit Worten wie „Wow“, „Freu mich“ oder mit anderen jauchzenden Worten. Einige Fans aus Deutschland oder Österreich wollen die Show auch empfangen und fragen schon: „Kann man das auf YouTube oder so auch sehen?“ Bislang hat die 32-Jährige noch nicht darauf geantwortet.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin sieben Studioalben veröffentlicht

Im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Zuletzt hatte die „Mein Herz“-Interpretin für Aufregung gesorgt, weil sie für Gerüchte an der Teilnahme bei „Dancing on Ice“ sorgte. Hier mehr lesen >>> Doch ihre Rolle bei „Sing meinen Song“ ist sicher. In Deutschland startet derweil die achte Staffel des Tauschkonzertes. Auch hier gibt es Support aus der Schweiz: DJ Bobo (52) wird dann mit von der Partie sein. Wegen der Corona-Pandemie wird, wie Vox mitteilt, erstmals im Frühjahr in Deutschland gedreht.