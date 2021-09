Beatrice Egli: Tolle Nachrichten für die Schlagersängerin – „Kann es gar nicht fassen“

Meilenstein für Beatrice Egli!

Beatrice Egli: Tolle Nachricht! Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Die Sängerin darf jetzt einen großen Erfolg feiern, wie sie am Freitag selbst auf Instagram verkündet. Beatrice Egli stürmt mit ihrem neuen Album die Albumcharts.

Beatrice Egli stürmt die Charts – „Ich zittere am ganzen Körper“

Am 27. August veröffentlichte Beatrice Egli ihr neues Album „Alles was du brauchst“. Eine Woche später hat der Schlagerstar allen Grund zur Freude. Sie steht auf Platz eins der deutschen Albumcharts.

Damit verwies sie die Mittelalter-Band Saltatio Mortis auf den zweiten Platz. Neueinsteiger Bosse landet mit seinem Album „Sunnyside“ auf dem dritten Platz.

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

Auf Instagram verkündete sie den großen Erfolg: „Ich bin auf Platz 1 der Deutschen Album Charts!!! Aaaah!!! Ich zittere am ganzen Körper, während ich das schreibe. Mein allererstes Nummer 1-Album in Deutschland!! Ich kann es gar nicht fassen!!! Wahnsinn!“

Beatrice Egli feiert! Foto: IMAGO / Eibner

Der Dank von Beatrice Egli bei ihren Produzenten, der Plattenfirma und ihrem Management darf natürlich nicht fehlen. Ihre Fans hat sie auch nicht vergessen – sie sind schließlich für den Erfolg verantwortlich.

„Und ich danke EUCH! Denn es ist der Wahnsinn, wie ihr mich und meine Musik unterstützt! Es ist so so so schön zu wissen, dass ihr dieses Album genauso feiert wie ich! Danke danke danke danke danke. Ich schicke euch allen hundert Umarmungen!“, schreibt Beatrice Egli.

