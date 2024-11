Bea Fiedler privat: Sie war heißer Erotik-Star, heute lebt sie vom Staat

Bea Fiedler lebte privat früher in Saus und Braus, doch diese Zeiten sind längst Geschichte – genauso wie ihre steile Karriere als Playmate. Was ist privat bei Bea Fiedler also vorgefallen, dass sie heute kaum wiederzuerkennen ist?

Was Bea Fiedler privat zu verschulden hat, wird sie 2024 beim „Promi-Büßen“ auf ProSieben verraten. Eins ist klar: Mit ihrem Sexappeal wird sie hier nicht punkten. Seit ihrem Einzug ins Reality-TV ist Bea Fiedler als kratzbürstige Stimmungsmacherin bekannt. Sie hat einfach immer etwas zu sagen, auch wenn es anderen Reality-TV-Teilnehmern gewaltig gegen den Strich gehen dürfte. Wir verraten dir, mit welchen Storys Bea Fiedler privat und vor der Kamera aneckte.

Bea Fiedler früher: Sie wickelte Männer der High-Society um den Finger

Bea Fiedler wurde am 28. Juni 1957 in Duisburg geboren. Schon mit 17 Jahren stieg Bea Fiedler ins Model-Business ein, mit 20 Jahren wurde sie 1977 zum „Playmate des Monats“ beim Playboy. Eigentlich hatte Bea Fiedler früher den Plan, Friseurin zu werden und sogar eine Ausbildung gestartet. Als sie in Softpornos als Darstellerin immer gefragter wurde, hatte sich dieses Ziel aber erledigt. Der absolute Durchbruch von Bea Fiedler in der Erotik-Branche: „Eis am Stiel“, eine Teenager-Serie mit erotischem Twist. Im Teil „Hasenjagd“ spielte Bea Fiedler die Rolle von Eva. Im „Dschungelcamp“ sagte Bea, die 80er wären die beste Zeit ihres Lebens gewesen – sie verbrachte ihre Zeit mit Saufen und jugendfreien Dingen. Im Jahr 1990 arbeitete sie außerdem in einem Lokal in Erlangen und betrieb eine Bar auf Ibiza.

Nachdem sie 1987 ihren Sohn Daniel Fiedler auf die Welt brachte, war es auch mit der Karriere in der Erotik-Branche vorbei. Es existiert kein nacktes Bild von Bea Fiedler, das nach der Geburt ihres Sohnes Daniel geschossen wurde. Die einzige Beziehung, die Bea Fiedler jemals hatte, war mit Olli Meier, einem Schauspieler und Sänger – sie trennten sich 1995. Danach machte Bea Fiedler keine private Beziehung mehr öffentlich. Der Vater ihres Sohns ist Olli Meier aber nicht. Seit 1993 hält Bea Fiedler daran fest, dass der Vater ihres Sohns der damalige Kronprinz Albert von Monaco ist. Doch wie kommt die Erotik-Darstellerin zu dieser Behauptung?

Früher war Bea Fiedler eine erfolgreiche Erotik-Darstellerin. Foto: IMAGO/teutopress

Bea Fiedler privat: Sohn soll von adliger Abstammung sein

Früher trieb sich Bea Fiedler in der Männerwelt viel herum. Männer aus der High-Society teilten freiwillig das Bett mit ihr. Auf diesem Weg soll Bea Fiedler den Kronprinzen von Monaco kennengelernt haben – zur Zeugung ihres Sohnes soll es in einem Münchener Hotel gekommen sein. Bereits 1993 gab es viele Schlagzeilen zur Vaterschaft von Bea Fiedlers Sohn, sodass sich der Royal sogar bei ihr meldete. Mit einem Vaterschaftstest konnte Albert von Monaco beweisen, dass Daniel nicht sein Sohn ist. Bea Fiedler zweifelte das Ergebnis allerdings an, da der Test nicht offiziell durchgeführt wurde und bezeichnete ihn als manipuliert. Bis heute hält Bea Fiedler daran fest, dass Albert von Monaco der Vater von Daniel Fiedler ist.

Auch Bea Fiedlers Sohn Daniel meldete sich im Jahr 2006 mit 18 Jahren zu Wort – er sei sich sicher, bei seinem Vater handle es sich um Kronprinz Albert von Monaco. Obwohl es abgefahren klingt, ist der Vorwurf gar nicht mal so abwegig – schließlich hat Albert von Monaco zwei uneheliche Kinder. Mit einem Foto, auf dem Bea Fiedler und Albert von Monaco abgelichtet sind, beweist „Bild“, dass es tatsächlich eine private Begegnung gegeben hat. In seiner Vergangenheit soll der Prinz laut „Bild“ viele Erfahrungen auf Drogen-Partys gemacht haben, ein weiteres Foto zeigt ihn im Jahr 2002 auf dem Geburtstag von Naomi Campbell. Bei ihrer Teilnahme an der „Dschungelshow“ 2020 verriet Bea Fiedler, dass sie keinen Kontakt zu ihrem Sohn Daniel hat, seitdem er 14 Jahre alt ist. Er sei auch überhaupt nicht bei ihr aufgewachsen – sondern bei seinen Großeltern, die ihn über alles lieben.

+++ Bobby Chambers privat: Für’s Reality-TV half er bei seinem Körper künstlich nach +++

Bea Fiedler heute: Ihre besten Zeiten sind vorbei – „Habe mich übervögelt“

Dass Bea Fiedler mit 67 Jahren keine Erotik-Queen mehr ist, ist klar. In der „Dschungelshow“ im Jahr 2020 gestand Bea Fiedler, damals 63, seit 15 Jahren keinen Sex mehr gehabt zu haben. Damals kämpfte sie bei der Show um den Einzug ins Dschungelcamp, konnte den Sieg aber nicht erringen. Die ehemalige Erotik-Darstellerin Bea Fiedler enthüllte noch ein paar andere private Details aus ihrem Leben, unter anderem den fehlenden Kontakt zu ihrem Sohn. Auch die heutige finanzielle Situation von Bea Fiedler wurde zum Thema – sie lebte in der „Dschungelshow“ seit 13 Jahren von Sozialhilfe: „Manchmal zum Monatsende habe ich kein Geld mehr, dann kann ich mir keinen Tabak mehr kaufen.“

Im Jahr 2010 wurde bei Bea Fiedler privat Leberzirrhose festgestellt, in Folge von zwei Operationen verlor sie dabei ihre Brüste und hat nun Körbchengröße 75A. Die ehemalige Erotik-Darstellerin Bea Fiedler lebt heute privat in einer Einzimmerwohnung in Erlangen, in der sie Erinnerungen an ihre erfolgreiche Karriere in Form von Postern festhält. Ihr neuer Typ Mann? Sollte nach eigenen Angaben nicht älter als 25 Jahre sein, stahlblaue Augen und rabenschwarze Haare haben – am besten ein Brasilianer. An Sex sei sie aber nicht mehr interessiert: „Irgendwann in den 80ern habe ich mich übervögelt.“

+++ Vanessa Mariposa privat: Schwerer Fehler bringt sie zurück ins TV +++

Bea Fiedler beim Promi-Büßen 2024: DESWEGEN schmiss man sie raus

Bea Fiedler ist Teilnehmerin beim „Promi-Büßen“ 2024 – leider war es für sie aber früher aus, als es ihr lieb ist. Nach wenigen Folgen schmiss ProSieben das frühere Playmate aus dem Programm. Schon in der „Dschungelshow“ hatte Bea Fiedler einige derbe Sprüche auf Lager, beim „Promi-Büßen“ haute sie wortwörtlich auf die Kacke. Laut „Bild“ nutzte Bea Fiedler vor laufender Kamera das N-Wort, als sie ihren Stuhlgang ankündigte: „Ich gehe jetzt einen N**** abseilen.“ Auf die schockierten Reaktionen der anderen Teilnehmer zeigte Bea Fiedler keine Einsicht: „Bei uns in Duisburg hat man das immer so gesagt.“ Ein Vergehen, das Bea Fiedler mit dem Rauswurf aus dem „Promi-Büßen“ büßen muss.

Wie Bea Fiedler privat tickt, weißt du jetzt. Doch wie steht es um die andere Teilnehmer beim „Promi-Büßen“? Was du über das Privatleben von Anita Latifi wissen solltest, verraten wir dir hier.