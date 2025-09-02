Abschied bei „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser – „Wirklich vorbei“

Am 1. September startete für „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser und ihre Familie ein neues Kapitel in Polen. Der Abschied aus ihrer Wahlheimat Namibia fiel der zweifachen Mutter jedoch schwer. In einem emotionalen Instagram-Post beschreibt sie die Gefühle und betont, wie sehr ihr die Entscheidung zugesetzt hat.

Bereits Mitte August hatten Anna (35) und Gerald Heiser (40) ihre Farm verlassen. Die letzten Tage verbrachten sie in Windhuk, bevor der Flug in die neue Heimat ging. „Es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei“, schreibt die bekannte „Bauer sucht Frau“-Kandidatin und erklärt, sie habe viel geweint.

Abschied bei „Bauer sucht Frau“-Star

Anna verzichtete bewusst darauf, noch einmal auf die Farm zurückzukehren. „Aber Gerald musste heute noch mal hin und das war natürlich hart für ihn“, verrät sie. Auch die Kinder hatten Schwierigkeiten. Besonders Sohn Leon reagierte sehr emotional.

Im Flugzeug Richtung Polen reflektiert Anna ihre Jahre im südlichen Afrika. „7 Jahre in Namibia. Zählt man unsere Fernbeziehung dazu, dann sind es 8 Jahre“, beginnt sie ihren Abschieds-Post. Sie erinnert sich daran, wie sie der Liebe zu Gerald folgte, den sie bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt hatte.

„Bauer sucht Frau“-Star geht neue Wege

In ihrem Post danke Anna Namibia für Freundschaften, Lektionen und unvergessliche Momente: „Morgen beginnt für uns ein neues Kapitel. Doch du wirst für immer ein Teil von uns bleiben.“ Für sie sei Namibia trotz aller Herausforderungen ein wahres Zuhause geworden. Die RTL-Sendung veränderte damit nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Heimat.

++ auch interessant: „Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich operiert: Doch alles wird noch schlimmer ++

Auch Gerald verabschiedet sich bewusst. Vor dem endgültigen Aufbruch machte er eine letzte Motorradtour durch die Landschaft. „Besser als jede Therapie. Freiheit. Feuer. Freunde. Ein letzter lekkerer Ride – mit voller Seele verabschiedet. Gestärkt auf in neue Abenteuer“, schreibt er und blickt optimistisch nach vorne.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für Anna und Gerald endet zwar ein Kapitel, doch ihr gemeinsamer Weg bleibt voller neuer Überraschungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.