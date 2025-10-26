„Bauer sucht Frau“-Traumpaar Uwe und Iris Abel haben keine Kinder – DAS steckt dahinter

Uwe und Iris Abel gehören seit Jahren zu den beliebtesten Paaren der RTL-Kultsendung „Bauer sucht Frau“. 2011 lernten sich der Landwirt und die Versicherungsangestellte über die Kuppelshow kennen – seitdem gelten sie als echtes Traumpaar. Doch hinter ihrem gemeinsamen Glück verbirgt sich auch eine traurige Geschichte, die Uwe bis heute beschäftigt. Der 59-Jährige leidet seit seiner Kindheit unter den Folgen einer Erbkrankheit, die für seine auffällig große Nase verantwortlich ist – ein Merkmal, das ihn früher oft zum Ziel von Spott machte.

Bereits 2018 sprach Uwe im „Sommerhaus der Stars“ offen über sein Trauma, das ihn bis heute begleitet. Inzwischen bestätigt Iris Abel gegenüber „Revue Heute“, dass genau dieses Kindheitstrauma der Grund ist, warum das Paar keine Kinder bekommen hat. „Er wurde in der Schule oft gehänselt“, erklärt sie. „Und wenn ihn jemand heute auf seine Nase anspricht, tut ihm das natürlich immer noch weh.“

„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel wird in sozialen Medien immer wieder angegriffen

Obwohl Uwe inzwischen selbstbewusster mit seinem Äußeren umgeht, bleibt das Thema für ihn sensibel. In den sozialen Medien ist er immer wieder Zielscheibe für verletzende Kommentare. „Da kann ich mich richtig aufregen“, sagt Iris empört. „Von anonymen Profilen bekommt er oft böse Nachrichten. Das trifft ihn natürlich.“ Eine Operation kam für Uwe jedoch nie infrage – er steht zu sich, auch wenn die Vergangenheit Spuren hinterlassen hat.

Für die beiden steht fest: Sie brauchen keine Kinder, um als Familie glücklich zu sein. „Wir haben unsere Tiere, unseren Hof und uns – das reicht völlig“, betont Iris. Gemeinsam meistern sie den Alltag, halten sich gegenseitig den Rücken frei und stehen über all dem Trubel, den der öffentliche Druck mit sich bringt.

Gerüchte um Ehekrise – Iris Abel spricht Klartext

Zuletzt sorgten Gerüchte über ein mögliches Ehe-Aus für Aufsehen. Doch Iris räumt in einem Interview mit „Meine Freizeit“ entschieden auf: „Wir streiten uns wie normale Ehepaare, aber ansonsten sind wir ein Herz und eine Seele.“ Natürlich könne es auch bei ihnen mal lauter werden, doch eine Versöhnung lasse nie lange auf sich warten.

„Wir halten nie länger als eine Stunde durch, dann kommt einer angekrochen“, verrät Iris lachend. Meist sei es Uwe, der nachgibt und liebevoll fragt, ob sie ihn noch lieb habe. Ihre typische Antwort: „Manchmal“ – aber immer mit einem Augenzwinkern. Trotz aller Höhen und Tiefen zeigen die beiden, dass ihre Liebe stärker ist als jedes Vorurteil – und dass wahres Glück nicht immer in der Erfüllung klassischer Erwartungen liegt.

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ (Staffel 21) startet am 3. November um 20:15 Uhr auf RTL. Die ersten vier Folgen werden wöchentlich am Montag ausgestrahlt, danach folgen acht weitere Folgen im Doppelpack an Montagen und Dienstagen. Die Episoden sind zudem bei RTL+ im Stream verfügbar.