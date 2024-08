„Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich erteilt Abfuhr – „Sehr anstrengend hier“

Mit „Bauer sucht Frau“ fing die Karriere für Schäfer Heinrich an. Vor 15 Jahren nahm an er an der allerersten Staffel der Kult-Show teil, mit dem Ziel, die große Liebe zu finden. Das gelang dem Schafbauern aus Nordrhein-Westfalen leider nicht. Statt der Liebe einer Frau fand er jedoch die Liebe Tausender Fans. Und die halten ihm seither fest die Treue!

In Deutschland, aber auch auf Mallorca! Denn hier tritt der Entertainer im Oberbayern an der Playa de Palma auf. Wir haben den „Bauer sucht Frau“-Star bei seinem Auftritt begleitet (wir berichteten darüber).

„Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich: Eine feste Größe am Ballermann

Neben all der Arbeit auf seinem Hof in Völlinghausen in NRW tritt der Schlagersänger auch gleich mehrmals die Woche am Ballermann auf. „Ich bin sehr viel hier!“, sagt der Publikumsliebling beim Interview im Deutschen Eck, einem deutschen Kultlokal am Ballermann auf Mallorca. „Dieses Jahr sind es sehr viele Auftritte. Vier Tage die Woche trete ich im Oberbayern gerade auf.“

Auf die Frage, ob er sich nicht wie viele andere deutsche Ballermann-Stars vorstellen kann hier zu leben, oder einen zweiten Wohnsitz hier zu beziehen, antwortet er: „Das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Ich liebe mein Landleben zu Hause. Ich brauche das alles zu Hause, die Natur und vor allem die Tiere. Natürlich liebe ich auch die Menschen hier. Ich sage immer: ‚Wo die Musik spielte, lass‘ dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.‘ Aber ich sehne mich immer wieder nach meinem zu Hause.“

„Da kann ich meine Energie auftanken. Das ist schon sehr anstrengend hier am Ballermann – nachts die Auftritte zu machen. Die sind ja immer spät! Um Mitternacht, halb 1 oder es gibt auch noch Auftritte um 2.30 Uhr. Das habe ich auch schon mal gemacht.“ Nach dem Gespräch geht Schäfer Heinrich los, um sich vor seinem Auftritt noch hinzulegen.