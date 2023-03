„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer geht in den Club – nach zehn Minuten ist der Spaß vorbei

Nach „Bauer sucht Frau“ war Antonia Hemmer rund zwei Jahre mit Patrick Romer zusammen, gemeinsam gewannen die beiden auch das RTL-„Sommerhaus der Stars“. Seit Herbst 2022 ist die Beziehung der beiden jedoch Geschichte und Antonia Hemmer scheint ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen.

So war sie am Wochenende mit Freundinnen unterwegs, machte das Nachtleben in Hannover unsicher. Der Abend fand jedoch in einem Club ein jähes Ende.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer zeigt sich beim Feiern

Sowohl am Samstag (11. März), als auch am Sonntag nahm Antonia Hemmer ihre Fans bei ihrem Feier-Aktivitäten mit. Am Sonntag erzählte die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit dann in ihrer Instagram-Story auch nochmal genauer, wie der ganze Abend ablief.

„Ich war gestern Abend spontan mit ein paar Freundinnen feiern. Ihr habt es gesehen, wir waren im Resso’s. Hat echt Spaß gemacht“ berichtet die Influencerin. Einziger Wehmutstropfen: „Wir waren allerdings im Raucherbereich. Danach, ich sage es euch, habe ich gestunken wie ein Aschenbecher. War echt nicht mehr zu ertragen.“

Die Truppe zog also weiter – doch der neue Club in Hannover, der „Sinus-Club“, konnte die Erwartungen der Girls-Gruppe offenbar nicht erfüllen.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: „Nimmt mich echt noch mit“

Wie der TV-Star weiter in seiner Instagram-Story erzählt, hielt es sie nur zehn Minuten in dem neuen Club. „War nicht so geil, muss ich ehrlich sagen“ – und das hatte verschiedene Gründe.

„Die Musik war jetzt nicht so überragend, als wir gekommen sind. Und das Personal, also die Türsteher, waren jetzt auch nicht wirklich freundlich.“ Aber da ohnehin schon vier Uhr war, war Antonia Hammer auch froh, dass die Partynacht dadurch ein Ende fand: „Ich war gar nicht böse drum, und ich war echt gut müde.“

Zwar hat die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit den Fahrdienst für ihre Freundinnen gespielt und demnach nichts getrunken – in den Seilen hing Antonia am Sonntag dennoch. „Auch wenn ich keinen Alkohol trinke, nimmt mich das am nächsten Tag echt noch mit. Und man sieht es mir, wie jetzt, echt ein bisschen an. Aber nichtsdestotrotz hatten wir trotzdem einen schönen Abend“, resümiert die 22-Jährige. Na, dann hat es ja doch gelohnt!