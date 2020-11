„Bauer sucht Frau“ (RTL): Sexy Bade-Date mit Rinderzüchter Patrick – doch dann steht er vor einem Riesenproblem

Foto: TV Now

Die Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ (RTL) sind in vollem Gange!

Auch Rinderzüchter Patrick aus Baden-Württemberg hat hat Damen auf seinem Hof zu Besuch. Nachdem Antonia das Abenteuer „Bauer sucht Frau“ bereits vorzeitig verlassen hatte, kämpfen Julia und Sofia weiter um das Herz des Landwirts.

„Bauer sucht Frau“ (RTL):

Um den beiden Frauen nicht nur zu zeigen, was von ihnen auf dem Hof erwartet wird, sondern ihnen die Zeit bei ihm auch zu versüßen, lädt der 24-Jährige sie zu einem Bade-Date am Bodensee ein.

Picknick, Prosecco, Patrick. Der Bauer weiß die Frauen von sich zu überzeugen. Ganz ohne Hintergedanken lud er sie aber nicht zum Schwimmen ein: Er will auch den ein oder anderen Blick auf die Körper von Julia und Sofia erhaschen. „So hübsche Badebegleitungen“, freut er sich schon vorab.

Immerhin, er zieht sich als erstes aus. Den Frauen gefällts. „Patricks Körper gefällt mir sehr gut“, so Julia. „Er hat ein bisschen Baby-Speck und ich mag was zum Anpacken.“ Na dann.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau ist eine Dokusoap, die seit 2005 bei RTL ausgestrahlt wird

Moderatorin ist Inka Bause

Die neueste Staffel, die am 26. Oktober 2020 startet, läuft bei RTL und im Stream bei TV NOW

Wegen Corona gibt es dieses Jahr kein traditionelles Scheunenfest

Als Julia und Sofia folgen, lässt es sich der Rinderzüchter ebenfalls nicht nehmen und schaut zwischen den beiden hin und her. „Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Die beiden haben eine Hammerfigur. Hat mir richtig gut gefallen“, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

Auch im Wasser geht es heiß her, vor allem zwischen Patrick und Julia gibt es viel Körperkontakt. Sofia fühlt sich wie das „dritte Rad am Wagen“ und bittet den 24-Jährigen im Anschluss zum Gespräch unter vier Augen.

Beide mögen sich sehr - „aber ich muss sagen, ich hab manchmal bei dir das Gefühl, gerade wenn man sich umarmt, dass du nicht so... du bist immer so kühl“, erklärt Patrick.

Auch an Julia gefällt ihm nicht alles. „Du hast noch nie richtig um mich gekämpft. Du bist immer so ein bisschen in der Distanz.“ Für die 24-Jährige ist diese Aussage ein Schlag ins Gesicht.

Patrick hat die beiden Frauen verwirrt. Und auch der Rinderzüchter steht vor einem großen Problem: Er kann sich einfach nicht zwischen den beiden Damen entscheiden. „Ihr seid beide absolute Traumfrauen,“, erklärt er ihnen. „Ich hab das Gefühl, es passt einfach.“ Er wünscht sich weiter Bedenkzeit. Julia und Sofia sind nicht begeistert - aber erklären sich am Ende damit einverstanden, weiter hingehalten zu werden. Wie es bei dem Trio wohl weitergeht? (cs)

„Bauer sucht Frau“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.