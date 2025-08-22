„Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich operiert: Doch alles wird noch schlimmer

Schäfer Heinrich, Kultstar aus „Bauer sucht Frau“, macht seinen Fans große Sorgen. Der 58-Jährige, der Anfang des Jahres nach einem Unfall mit einem Schafbock am Knie operiert werden musste, kämpft seit Monaten mit den Folgen des Eingriffs. Eigentlich hatte er gehofft, endlich schmerzfrei durchs Leben gehen zu können – doch stattdessen plagen ihn weiterhin massive Beschwerden.

Im RTL-Interview spricht Schäfer Heinrich jetzt offen über seinen aktuellen Zustand. Dabei wird klar: Von Entwarnung kann keine Rede sein. Statt Besserung haben sich sogar neue gesundheitliche Probleme eingestellt, die den Landwirt zusätzlich belasten.

„Bauer sucht Frau“-Star steckte so viel Hoffnung in seine OP

Im Januar 2025 musste Heinrich eine zweistündige Operation über sich ergehen lassen, nachdem er von einem seiner Schafe zu Boden gestoßen wurde. „Es war ein stechender Schmerz, der danach einfach nicht mehr wegging. Jeder Schritt tat mir weh, aber ich bin erst mal nicht zum Arzt gegangen, weil ich meine Schafe nicht alleine lassen wollte. Das machte die Verletzung natürlich nicht besser, und das Knie schwoll immer weiter an wie ein Luftballon”, erklärte er damals RTL.

Die Ärzte setzten ihm eine halbseitige Knieprothese ein. Doch auch acht Monate später ist keine echte Erleichterung in Sicht. „Mir geht es nicht gut. Seit gestern Nacht habe ich furchtbare Bauchschmerzen”, verriet Heinrich jetzt im Gespräch. Der Grund: Schmerzmittel, die er wegen seiner Knieprobleme weiterhin einnehmen muss – und die ihm nun auf den Magen schlagen.

Schäfer Heinrich hat Probleme beim Laufen

Auch sein Knie macht ihm weiter schwer zu schaffen. „Der Doktor hat noch mal geröntgt und meinte, alles ist in Ordnung mit dem Knie”, so Heinrich. Doch er selbst sieht das ganz anders: „Weil ich nicht laufen kann. Wenn ich nachts geschlafen habe und muss aufstehen, dann geht’s ganz schwer. Oder wenn ich gesessen habe. Also das ist noch nicht das Wahre.”

Besonders bitter: Statt schmerzfrei zu sein, quälen ihn nun gleich mehrere Probleme gleichzeitig. „Jetzt gerade geht es mir ganz schlecht”, gesteht er offen. Damit zeigt sich, wie groß die Belastung für den Schäfer inzwischen geworden ist.

Für seine Fans bleibt nur die Hoffnung, dass Heinrich bald die richtige Behandlung findet, um endlich wieder auf die Beine zu kommen. Sein Optimismus und seine Leidenschaft für die Tiere haben ihn schon oft getragen – vielleicht gelingt es ihm mit dieser Kraft erneut, die gesundheitliche Durststrecke zu überwinden. Bis dahin heißt es jedoch Daumen drücken für den „Bauer sucht Frau”-Star.

