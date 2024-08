„Bauer sucht Frau“-Star Schäfer Heinrich bangt um seine Existenz – „Es tut so weh“

Er gehört zu den ikonischsten Kandidaten, die es je bei „Bauer sucht Frau“ gab: Schäfer Heinrich eroberte die Herzen der RTL-Zuschauer im Sturm. Mit seiner authentischen und seinen flapsigen Sprüchen sorgte er für gute Unterhaltung.

Neben seiner TV-Karriere hat Schäfer Heinrich jedoch auch immer seinen Hof weitergeführt und sich hingebungsvoll um seine Tiere gekümmert. Doch nun bereitet ihm eine gefährliche Seuche große Sorgen. Muss der „Bauer sucht Frau“-Star nun um seine Existenz bangen?

„Bauer sucht Frau“-Star erlebt Horror-Szenario

Es sind aktuell harte Zeiten für den „Bauer sucht Frau“-Star. Seine Schafsherde ist von einer gefährlichen Seuche betroffen, der sogenannten Blauzungenkrankheit. Laut Schäfer Heinrich sind dadurch schon acht Tiere gestorben! Zwei Schafe musste er einschläfern lassen. Kein schöner Anblick für den 57-Jährigen.

„Es tut so weh, das mit ansehen zu müssen. Von den kranken Tieren habe ich bisher nur einen Bock durchbekommen”, sagt Schäfer Heinrich in einem RTL-Interview. Der „Bauer sucht Frau“-Star hat sich bereits Hilfe suchend an einen Tierarzt gewendet, doch der kann nicht mehr machen als die Symptome zu lindern.

„Bauer sucht Frau“-Star bangt um seine Tiere

Dass seine Herde ausgerechnet jetzt an der gefährlichen Seuche erkranken, ist für Schäfer Heinrich besonders ärgerlich. Denn im August ist bei Schafen Paarungszeit. „Die Weibchen haben keine Lust, sich decken zu lassen und die Böcke wollen nicht bocken. Die Tiere lungern und taumeln hier alle nur lustlos herum. Bei den Menschen ist das ja nicht anders, mit Corona hat ja auch kein Mensch wirklich Lust auf Sex”, erklärt er in dem RTL-Interview.

Es ist ein einziger Teufelskreis für Schäfer Heinrich. Denn erkrankte Mutterschafe infizieren auch ihre Lämmer, wie er erklärt: „Einige Lämmer sind deshalb schon verendet. Es gab sogar Totgeburten. Die Seuche rafft einfach alle dahin.“ Bleibt nur zu hoffen, dass er das Fiasko in den Griff bekommt und seine Schafe bald von dem Elend befreit werden können.