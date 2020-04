Bauer sucht Frau: Schock für die Fans – Traumpaar verkündet – „Wir sind...“

Sie galten als eines DER Traumpaare in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“: Thomas und Bianca. Das Dream-Duo der 15. Staffel schien perfekt zusammenzupassen.

Sogar ein Liebestattoo hatten sich der 48-Jährige und die 44-Jährige stechen lassen. Doch nun ist alles aus. Das „Bauer sucht Frau“-Paar hat sich getrennt. Die Geschichte, wie die große Liebe zerbrach, erzählen die beiden in der „Bauer sucht Frau“-Sondersendung am Ostermontag. Hier aber schon ein paar Auszüge.

Bauer sucht Frau: Eine große Liebe zerbricht

Thomas mit trauriger Miene: „Nach dem großen Wiedersehen haben Bianca und ich öfter telefoniert. Wir haben uns aber leider nicht sehen können, weil ich viel Arbeit hatte, und die Kleine musste ja auch zur Schule. Im Laufe der Zeit habe ich dann irgendwie feststellen müssen, dass da etwas fehlt bei mir! Mein Kopf sagte: Das war fantastisch. Aber vom Kopf zum Herzen war irgendwie ein Engpass. Da fehlte der ganz kleine Funken zum ganz großen Feuer.“

Bauer Thomas beendete die Beziehung mit Bianca. Foto: TVNOW / Guido Engels

Und doch. Thomas lässt kein schlechtes Haar an Bianca. „Sie ist eine ganz tolle Frau, ich hätte es mir anders gewünscht, aber leider nein“, so der Rinderzüchter mit versteinertem Gesichtsausdruck. Und weiter: „Bianca und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben es versucht, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Wir werden aber in Zukunft Freunde bleiben.“

Bauer sucht Frau: Thomas beendete die Beziehung mit einem Brief

Und auch Bianca kann das Ganze noch nicht so recht fassen. „Ich dachte in den ganzen Monaten, das zwischen uns alles gut ist. Eine Woche vor Weihnachten hat mir der Thomas einen langen Brief geschrieben. Als ich den Absender las, wusste ich es sofort. Das war ein Schock. Damit war unsere gemeinsame Geschichte zu Ende.“

Ein Schlag ins Gesicht sei es gewesen, so Bianca. „Seiner Meinung war der Funke nicht übergesprungen. Bei mir schon. Da war ich sehr traurig.“

Die ganze Geschichte gibt es am Ostermontag um 20.15 Uhr bei der Spezialendung „Bauer sucht Frau – was ist auf den Höfen los?“