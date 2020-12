„Bauer sucht Frau“: Sexy Fotos – HIER zeigt Simone Bauer Patrick, was er verpasst

Vor kurzem kämpfte „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer noch um das Herz von Bauer Patrick. Doch der 20-Jährigen wurde der Druck zu viel. Zu Dritt um einen Mann kämpfen? Das wollte die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin nicht.

Doch die junge Frau wusste den „Bauer sucht Frau“-Rum zu nutzen. Noch während der Ausstrahlung bei RTL kamen erotische Fotos von Antonia ans Licht. Der Kalender, in dem die Bilder erschienen, wurde zum Verkaufssschlager.

„Bauer sucht Frau“: Antonia teilt sexy Bilder bei Instagram

Und nun legt die 20-Jährige nach. Auf Instagram teilt Antonia Hemmer ein Bild, das sie lediglich in sexy roter Unterwäsche vor einem Spiegel zeigt. Verführerisch schaut Antonia in die Kamera. Eine Message an Bauer Patrick?

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

Schließlich scheint Antonia noch nicht ganz von ihrem Bauern losgekommen zu sein. Immer wieder sendet die Blondine kleine Botschaften an Bauer Patrick. Vor zwei Tagen gratulierte sie beispielsweise zum 25. Geburtstag, indem sie ein gemeinsames Foto bei Instagram teilte.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia: „Am Ende wird alles gut“

Und am 9. November schrieb Antonia ebenfalls bei Instagram: „Ich habe mein bestes gegeben und um dich gekämpft so gut es ging. Wollte dir zeigen wie sehr ich dich will, bin aber durch diesen ganzen Druck an meine Grenzen gekommen. Es ist mir nicht leicht gefallen einfach zu gehen. Aber es war in diesem Moment die richtige Entscheidung. Aber wie sagt man so schön? Am Ende wird alles gut, und ist es noch nicht gut, dann ist es auch noch nicht das Ende.“

Nach einem endgültigen Abschied klingt das jedenfalls nicht. Und vielleicht bewegen die sexy Fotos Patrick ja dazu, Antonia eine zweite Chance zu geben.

Besser lief es bislang bei Landwirt Lutz. Der fackelte nämlich nicht so lange und machte seiner Kandidatin direkt einen Antrag. Was die dazu sagte, liest du hier.