„Bauer sucht Frau“: Hofdame Sabrina weint bittere Tränen – „Hätte ich nicht mit gerechnet“

Sabrina und Nils verbringen eine gemeinsame Woche auf seinem Hof in Hessen.

In Folge 7 der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel kommt es zu einer eiskalten Abfuhr. Am Ende fließen sogar bittere Tränen.

Dabei hat alles so gut angefangen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Nils bekommt während der Woche reichlich Unterstützung von seiner Hofdame Sabrina. Die 28-Jährige scheut sich nicht einmal davor, die Hände schmutzig zu machen.

„Bauer sucht Frau“: Nils erlaubt sich fiesen Spruch über Hofdame Sabrina

Gemeinsam mit „Bauer sucht Frau“-Kandidat Nils treibt Sabrina die Kühe zusammen und pflückt Kirschen. Ihm zuliebe macht sie sogar ein paar Klimmzüge, dabei ist Kraftsport so gar nicht ihr Ding. „Ich mach gern Hula-Hoop und Seilspringen“, erklärt Sabrina.

„Das ist für mich kein Sport, das ist höchstens ein kleiner Spaziergang“, schießt Nils abwertend zurück. Autsch! Der Spruch dürfte gesessen haben. Dennoch gibt Sabrina die Hoffnung nicht auf und will den Landwirt näher kennenlernen.

Sabrina scheut sich nicht davor, Nils bei den Kühen zu helfen. Foto: RTL

„Bauer sucht Frau“: Nils gibt Sabrina einen Korb – „Ich kann Liebe nicht erzwingen“

Der 33-Jährige hingegen scheint sich keine weitere Zukunft mit Sabrina vorstellen zu können. Am Ende der Folge erteilt er der liebevollen Blondine eine knallharte Abfuhr.

In dem Gespräch unter vier Augen lobt er Sabrina zwar zunächst, macht ihr dann aber ziemlich deutlich klar, dass er keine Gefühle für sie hegt: „Du hast gut mitgearbeitet. Wir haben uns während der Arbeiten gut verstanden, du wärst auch eine richtig gute Bäuerin. Du hast vor nichts Angst gehabt, aber ich habe noch nicht so richtig Gefühle für dich entwickeln können.“

Nils erklärt Sabrina, dass er keine Gefühle für sie hat. Foto: RTL

Ein Stich ins Herz für Sabrina. Mit zitternder Stimme und glasigen Augen entgegnet sie: „Ich wollte erst einmal gucken und nicht alles direkt in den Sand setzen und ich habe ja auch gemerkt, dass wir zusammen gelacht haben.“

Doch das kann Nils nicht überzeugen. Er findet, dass sie einfach „zu unterschiedlich“ seien. „Ich kann Liebe nicht erzwingen“, rechtfertigt sich der Landwirt. Dann steht Sabrina auf, kehrt der RTL-Kamera den Rücken und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.

„Ich hätte uns wirklich noch etwas Zeit gelassen, aber dass er so abblockt... hätte ich nicht mit gerechnet“, stellt Sabrina enttäuscht im Einzelinterview fest. Bei diesem herzzerreißenden Anblick würde sie vermutlich jeder Zuschauer am liebsten in den Arm nehmen.

Die neuen Folgen „Bauer sucht Frau“ laufen montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und vorab in der Mediathek bei RTL+.