„Bauer sucht Frau“-Drama: „Ich habe einfach Schmerzen“

Sie sind DAS Traumpaar der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Seit 2007 bereits sind Anja und Bruno ein Paar. Kennengelernt hatten sich der Oberfranke und seine Anja in der dritten Staffel. Seit 16 Jahren sind sie mittlerweile zusammen.

Ein Fakt, der das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar mehr als stolz macht. „Wir sind über 5.000 Tage verheiratet, und wir haben uns wirklich noch nie gestritten“, berichtet Anja stolz. Und doch hat sich einiges getan im Leben des RTL-Paares.

„Bauer sucht Frau“ besucht Anja und Bruno

Anja und Bruno mussten sich gezwungenermaßen verkleinern. Die Gesundheit des Landwirtes macht nicht mehr so mit, wie er sich das sicherlich erhofft hatte. Und so mussten die beiden einige Zweige ihres Betriebs abgeben, wie sie in der neuen Folge „Bauer sucht Frau – neue Geschichten mit Herz“, die RTL am ersten Weihnachtstag ausstrahlte, berichteten.

„Die größte Neuigkeit: Ich habe meine Landwirtschaft verkleinert“, berichtet Bruno. Und weiter: „Ich habe die Kühe und die gesamten Rinder weg. Und ich habe mein ganzes Ackerland verpachtet. Ich bewirtschafte also nur noch unser Grünland mit Pferden und ein paar Hühnern.“

Der Grund dafür sei seine Gesundheit, so der Landwirt. „Der Hauptgrund war eigentlich meine Gesundheit. Ich kämpfe inzwischen mit einigen Rückenproblemen und ich habe einfach Schmerzen, vor allem in den Beinen“, erklärt Bruno. Diese würden die harte körperliche Arbeit, die solch ein Landwirtschaftsbetrieb mit sich bringe, nicht mehr möglich machen.

Dafür nehme ihm aber auch Anja nun einiges ab. „Die Schwerpunkte der Arbeit haben sich ein bisschen verteilt“, berichtet die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin, „der Bruno macht jetzt mehr im Haushalt, der unterstützt mich da mehr. Dadurch ist mein Mann jetzt Stallbursche und Hausmann. Aber es funktioniert sehr gut und er macht das auch sehr schön.“ Ein perfektes Paar eben. In jeder Beziehung.