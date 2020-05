„Bauer sucht Frau“: RTL präsentiert neue Kandidaten – DAS wird vielen Fans nicht gefallen

View this post on Instagram

Ein schönes Wochenende geht gerade zu Ende. Ein Wochenende, an dem wir versucht haben, uns möglichst wenig Sorgen zu machen. An dem wir Zeit nur für uns alleine hatten, ohne sich mit anderen Menschen zu treffen, ohen die Aufmerksamkeit zu teilen. Die Welt hat sich innerhalb kurzer Zeit verändert. Es fühlt sich so an, als ob sie stehen geblieben wäre. Man wartet auf das Ende einer für uns Menschen schlimmen Zeit, mit der noch vor ein paar Monaten keiner gerechnet hätte. Aber vielleicht sollen wir nicht darauf warten bis das Unwetter vorbei zieht? Vielleicht müssen wir es lernen, im Regen zu tanzen? ☔ Morgen früh geht es für uns nach Hause. Obwohl wir in Namibia nicht gebeten worden sind, Zuhause zu bleiben, werden wir morgen einkaufen und uns voraussichtlich für die nächsten zwei Wochen in die häusliche Quarantäne begeben. Bleibt gesund und tapfer, ihr Lieben! 💛🌈 #namibia #zuhause #hoffnung #liebe