„Bauer sucht Frau“ (RTL): Narumol bricht in Tränen aus – und macht plötzlich DAS

Was für ein emotionales Wiedersehen am Sonntagabend bei „Bauer sucht Frau“! Mit dabei diesmal: Das „Kult-Bauernpaar“ Josef und Narumol. Die beiden reisten in Narumols Heimat nach Thailand. Dabei sah sie ihre Familie, darunter auch ihren Vater, wieder. Sie hatten sich zwei Jahre nicht mehr gesehen.

Doch als „Bauer sucht Frau“-Star Narumol über das Erlebnis erzählt, reagiert sie - nun ja - außergewöhnlich.

„Bauer sucht Frau“: Narumol macht Geständnis

Auf Einladung der thailändischen Königin fliegen Josef und Narumol in der aktuellen Folge „Bauer sucht Frau“ mit ihren Töchtern Jenny und Jorafina nach Thailand. Narumol sagt, dass sie sich jedes Mal riesig freue, wenn sie zurück nach Thailand komme. Das liegt vor allem auch an ihrer Familie, die sie dann wiedersehen kann.

Ihren Vater hatte sie zwei Jahre nicht gesehen. Und so ist das Wiedersehen mit ihm besonders emotional. Narumol gibt vor dem Treffen mit ihrem Vater zu: „Die Sehnsucht ist riesengroß. Ich bin so aufgeregt.“

Vor der Kamera ein emotionales Wiedersehen: Vater und Tochter nahmen sich fest in den Arm. Narumol schließt die Augen und genießt in dem Moment einfach nur die Nähe zu ihrem Vater.

Narumol kann sich nicht halten

Josefs Frau ist bekannt für ihre offene und emotionale Art. So kommt es nach dem Wiedersehen mit ihrem Vater zu einer erstaunlichen Situation.

Bauer sucht Frau:

'Bauer sucht Frau' ist eine Dating-Show bei RTL

Moderiert wird 'Bauer sucht Frau' von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau international“

Das ist ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Bauer sucht Frau: Nicht umsonst gehören Josef und Narumol zu den „Kult-Bauern“ der Sendung. Foto: TVNOW / Sveinnn Baldvinsson

Als Narumol über das Treffen mit ihrem geliebten Vater spricht, kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Aufgelöst schluchzt sie: „Ich habe gedacht, das ist der schönste Tag überhaupt in meinem Leben. Ich bin so glücklich.“

Dann machte sie plötzlich etwas Außergewöhnliches: Während auf ihrem Daumen einen Klopapierrolle steckt, drückt sie sich mit je zwei Fingern die Tücher in die geschlossenen Augen. Eine einzigartige Technik, die Tränen zu bekämpfen.

RTL stellt neue Kandidaten vor

