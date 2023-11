„Bauer sucht Frau“: Landwirt verschwindet mit Kandidatin heimlich in Keller – plötzlich geht’s heiß her

Es geht heiß her bei „Bauer sucht Frau“! Landwirt Siegfried hat zwei Damen bei sich auf dem Hof im Odenwald (Hessen). Eine Ausnahmesituation für den RTL-Kandidaten, der sich am Ende für eine Frau entscheiden muss.

Doch gleich beim Frühstück geht eine der Damen mit dem Single-Mann schon aufs Ganze. Die beiden verschwinden dafür glatt in den Keller.

„Bauer sucht Frau“: Heiß! Siegfried verschwindet mit Simone im Keller

Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat genießt in der Folge am Montag (27. November) mit Anwärterin Patrizia erst einmal ein paar schöne Minuten zu zweit beim ersten Kaffee und Brötchen, während sich Simone noch im anderen Zimmer fertig macht. Die Chance für Patrizia, Siegfried in Ruhe kennenzulernen, ohne das eine andere Frau dazwischen funkt. Doch da hat die Kandidatin nicht mit ihrer Konkurrentin gerechnet!

Als Simone nach einer Weile zu den beiden dazustößt, ist sie zunächst nicht nur überrascht, sondern auch sichtlich sauer, dass niemand an sie gedacht und für sie mitgedeckt hat. Die Folge: Siegfried besorgt Simone zum Frühstück alles, was ihr Herz begehrt, sehr zum Unmut von Patrizia. Die sagt später in die Kamera: „Wenn Simone auch Hunger hat, kann sie sich ja auch den Tisch decken. Sie ist ja eine Frau, also wird sie ja auch wissen, wie man einen Tisch deckt.“

Weil der Landwirt glatt vergessen hat, den Tisch auch für Simone zu decken, will er es anschließend wieder gut machen, ihr den Kellerraum zeigen, den er als Kühlschrank nutzt. Zuvor war er auch mit Patrizia schon dort. Doch Simone weiß offenbar besser, wie Frau sich einen Mann angelt. Patrizia ist deshalb nicht gut auf Simone zu sprechen: „Simone hat sich den Keller zeigen lassen, um allein mit Siegfried zu sein und mich ein bisschen abzuschirmen. Ich male mir nicht aus, was passieren könnte, wenn ich nicht dabei bin.“

Von wegen! Obwohl Patrizia noch da ist, geht es im Keller zwischen den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten zur Sache. Simone friert im Keller, lässt sich von Siegfried – ganz Gentleman-like – umarmen, um Wärme abzubekommen. Das nutzt sie dann auch schamlos aus – und küsst den Landwirt einfach auf den Mund! Der scheint perplex zu sein, lächelt die Situation schließlich weg. Patrizia hat in der Küche keine Ahnung von alldem, doch sie darf sich auf weitere Kuss-Angriffe ihrer „Bauer sucht Frau“-Mitstreiterin gefasst machen.

Die kündigt nämlich schon an: „Der Kuss mit Siegfried… hatte so das Gefühl, es war ihm peinlich. Er ist vielleicht aus der Übung. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben und mit ihm weiter küssen üben.“

Die neue Folge von „Bauer sucht Frau“ kommt um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen kannst du auch in der RTL+-Mediathek sehen.