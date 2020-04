„Bauer sucht Frau“ (RTL): Kandidatin schmeißt plötzlich hin – „Nicht mehr sinnvoll“

View this post on Instagram

Manchmal kommt es eben anders als man denkt. Eigentlich sollte die Kaffeelandwirtin Katharina (51) dieses Jahr auch Teil von @bauersuchtfrau.rtl sein. Jedoch kam es aufgrund der Coronakrise zu Verzögerungen bei den Dreharbeiten. Die drei Kandidaten, für welche sich Katharina entschieden hatte, standen schon fest. Aufgrund der Krise konnte ein Kennenlernen nun erst einmal nicht stattfinden. Ihr Verehrer Georg wollte sich davon allerdings nicht abhalten lassen und kaufte sich auf eigene Rechnung ein Flugticket, flog nach Mexiko und überzeugte Katharina. Die beiden sind mittlerweile ein festes Paar und nehmen nicht mehr an den Dreharbeiten teil, da sie sich für einander gefunden haben. In diesem Sinne, viel Glück den beiden Turteltauben und auf eine ewige Beziehung! ❤😘🐮🌻 © TV Now/ Guido Engels