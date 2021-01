„Bauer sucht Frau“: Liebes-Wirrwarr um Landwirtin Denise – plötzlich kommt das raus!

Bäuerin Denise hat endlich ihren Mr. Right gefunden. Sie macht ihm eine romantische Liebeserklärung!

Liebes-Wirrwarr gibt es bei „Bauer sucht Frau“ (RTL) häufiger mal. Kein Wunder, schließlich ist es eine Kuppelshow. Doch kaum jemand Anderes gab es in der vergangenen „Bauer sucht Frau“-Staffel bei RTL so viel Trubel wie um Bäuerin Denise. Der Grund: Die 31-Jährige konnte sich bei so viel Auswahl einfach nicht entscheiden.

Nun soll sie endlich den Mann fürs Leben gefunden haben. „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding macht es offiziell.

„Bauer sucht Frau“: Landwirtin Denise hat sich umentschieden

Da kam ja keiner mehr mit: Erst schmiss „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Denise Nils aus dem Rennen und entschied sich für Sascha. Weil er zu eifersüchtig war, bandelte sie zunächst wieder mit Nils an, bevor sie doch mit Sascha eine Beziehung einging. Doch im Staffel-Finale dann der Schock: Denise war wieder Single.

Weil Saschas Eifersucht erneut zu groß wurde, trennte sich die Pferdewirtin wieder von ihrem Hofherren.

Zwischen Denise und Sascha hat es leider nicht funktioniert. Er war ihr zu eifersüchtig. Foto: TVNOW

Aus heiterem Himmel zeigte sich die TV-Darstellerin plötzlich mit einem anderen Mann an ihrer Seite.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“: Denise macht Nils Liebeserklärung

Auf einmal war Kandidat Nils doch der Richtige für sie. Seitdem teilt die Bio-Bäuerin aus NRW immer wieder Pärchenfotos mit ihrer großen Liebe.

So auch am Dienstag. Auf einem schwarz-weißen Foto sind Nils und Denise von hinten zu sehen. Die 31-Jährige wirft ihrem Partner einen verliebten Blick zu.

„Mit dir an meiner Seite bezwinge ich jeden Felsen, der mir vor die Füße geworfen wird. Uns hält niemand auf, gemeinsam sind wir stark“, schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Happy End: Denise möchte Nils heiraten

Für Nils und Denise geht es sogar noch weiter: Zu Beginn des Jahres verkündete das Pärchen bereits, dass es an Weihnachten zur Verlobung gekommen ist. Den Ring soll Nils in einer leeren Chipsdose unter dem Tannenbaum aufbewahrt haben.

Bauer sucht Frau (RTL): Bäuerin Denise hat ein schlüpfriges Geschenk bekommen. Foto: TVNOW

Von Kandidat Till, den Denise als Erstes aus der Show schmiss, bekam sie beim Wiedersehen auch ein Geschenk - es war schlüpfrig.

Auch Bauer Gerald hat in der RTL-Show seine große Liebe gefunden. Der Landwirt und Ehefrau Anna Heiser erwarten nun ihr erstes gemeinsames Baby. Erste Details zum „Bauer sucht Frau“-Nachwuchs erfährst du hier.

Und auch bei einem anderen „Bauer sucht Frau“-Paar sollte die Liebe erst später Einzug halten. Um wen es sich handelt, liest du hier.