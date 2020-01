„Bauer sucht Frau“: Todesdrama um junge Frau – „Weiß nicht, ob es richtig war...“

Es sind tieftraurige Zeilen neben einem immer unschärfer werdenden Bild, die „Bauer sucht Frau“-Star Thomas Willms auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat.

„Der Schmetterling ist jetzt in einer anderen Welt. Viel Spaß dort“, schreibt Willms. Daneben das Bild einer jungen Frau. Es wirkt unscharf. Je länger man in das lächelnde Gesicht schaut, desto mehr verschwimmen die Pixel. Desto weiter scheint die Person entfernt.

„Bauer sucht Frau“: Todesdrama um junge Frau in Aurich

Der „Bauer sucht Frau“-Star hat hier das Bild einer jungen Frau geteilt, die nicht mehr unter den Lebenden weilt. Sie wurde Opfer eines schweren Unfalls, wie die Polizei Aurich (Ostfriesland) zu Beginn des Jahres mitgeteilt hatte.

Demnach sei die 29-Jährige mit ihrem Wagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Auto kam von der Straße ab, streifte mehrere Bäume. Die Fahrerin wurde dabei aus dem Auto geschleudert und verstarb noch am Ort des Unfalls.

„Bauer sucht Frau“: In welcher Beziehung stand Thomas Willms zu ihr?

In welcher Beziehung Thomas Willms zu der 29-Jährigen steht, wird in dem Post nicht deutlich. Klar ist nur, dass er sie kannte und um sie trauert. Wie das Portal Extratipp schreibt, hatte Thomas Willms noch einen weiteren Satz gepostet, der aber nunmehr gelöscht wurde. Demnach hatte Willms auf die Worte einer Nutzerin geantwortet. Diese schrieb: „Heute war einfach so unfassbar schwer. In der Kirche war es so traurig, aber auch sehr schön gemacht. Sie hinterlässt eine sehr große Lücke.“

Willms Antwort: „„Habe ich auch so empfunden. Ich weiß nicht, ob es richtig war, es zu posten. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie es verdient hat.“