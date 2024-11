„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Liebesgerüchte mit bekanntem Mann – jetzt schafft sie Klarheit

Antonia Hemmer ist aktuell offiziell Single. Die 24-Jährige lernte in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ Patrick Romer kennen und lieben. Nach der Show wurden sie ein Paar, doch 2022 gaben sie das Ende ihrer Beziehung bekannt. Zuvor nahmen sie noch gemeinsam am „Sommerhaus der Stars“ teil und gewannen sogar. Allerdings erntete der „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer viel Kritik für sein Verhalten im Sommerhaus gegenüber seiner Ex-Partnerin.

In der zweiten Staffel von „Make Love, Fake Love“ suchte die ehemalige „Bauer sucht Frau“- Darstellerin erneut die große Liebe im TV, aber wieder ohne Erfolg. Seit Längerem wird ihr nachgesagt, dass sie mit Ex-Bachelor Paul Jahnke anbandelt. Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ zeigen die beiden sich immer wieder zusammen und verstehen sich offenbar ziemlich gut. Mit aufkommenden Liebesspekulationen haben Antonia Hemmer und Paul Jahnke in der Vergangenheit bereits immer wieder aufgeräumt. Nun spricht die „Bauer sucht Frau“- Bekanntheit ganz offen über die Gründe, warum die Beziehung für sie nicht über eine Freundschaft hinaus gehen kann.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer stellt Verhältnis zu Paul Jahnke klar

Auf ihrem Instagram-Profil machte Antonia Hemmer eine Frage-Antwort-Runde. Bereits die erste Frage dreht sich um den Bachelor von 2012. Er war damals der zweite Junggeselle, der in der RTL-Show die Liebe suchte. Auf die Frage, ob sie Paul Jahnke liebt, antwortet Antonia Hemmer „Ich liebe Paul, ich liebe Paul allerdings freundschaftlich“. Ihr sei bewusst, dass ihre Fans die Hoffnung auf eine Liebessensation der beiden nicht aufgeben. „Da muss ich euch aber leider enttäuschen“, führt die Influencerin fort.

Der Grund für die rein freundschaftliche Beziehung der beiden ist von Antonias Seite aus ganz klar – der Altersunterschied. „Ich glaube, wenn Paul 15 Jahre jünger wäre, dann würde ich es mir wirklich überlegen, dann hätte es vielleicht Potenzial“, erklärt sie ihren Abonnenten auf Instagram. Der „Bauer sucht Frau“-Star gibt zu verstehen, dass sie mehr Wert auf ihre Freundschaft lege als es in Richtung einer Beziehung zu lenken. Abschließend betont sie aber, Paul Jahnke trotzdem lieb zu haben.

Im weiteren Verlauf der Fragerunde kam die Frage auf, ob sie Lust habe, jemand Neues kennenzulernen oder ob sie fein mit ihrem Single-Dasein ist. „Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich bin der absolut glücklichste Single überhaupt und genieße mein Single-Sein in vollen Zügen“ erklärt sie auf Instagram. Sie sei nämlich ein absoluter Beziehungsmensch, habe die letzten zwei Jahre ohne Partner aber gebraucht. Antonia Hemmer ist froh darüber, dass sie „alleine klarkam“ und sich nicht von einer Beziehung in die nächste stürzt. Dafür sei sie nämlich nicht der Typ. Trotzdem wäre es schön für sie, gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit, „jemanden zu haben, mit dem man Weihnachtsfilme guckt, Plätzchen backt und über den Weihnachtsmarkt schlendert“. Sie vermisse es einfach mal wieder verliebt zu sein und dieses Gefühl auch erwidert zu bekommen.