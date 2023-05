„Bauer sucht Frau“-Paar erlebt Feuer-Drama auf der Farm – „Uns bleibt nichts erspart“

Diesen Abend werden „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser und ihr Mann Gerald so schnell wohl nicht vergessen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (25. Mai) offenbar ein Feuer auf ihrer Farm in Namibia gelegt. Der mutmaßliche Brandstifter ist seither auf der Flucht – für Anna Heiser und ihre kleine Familie eine beängstigende Situation.

Und es ist nicht das erste Drama, mit dem sich die „Bauer sucht Frau“-Familie (RTL) in der letzten Zeit rumschlagen muss. „Uns bleibt auch nichts erspart“, sagt die 32-Jährige verzweifelt in ihrer Instagram-Story.

„Bauer sucht Frau“-Stars in Sorge

Ein Feuer auf dem eigenen Grundstück – das ist für alle Eigentümer wohl eine der größten Ängste. Für Anna und ihren Gerald ist dieser Albtraum jetzt Wirklichkeit geworden. „Was für ein krasser Abend gestern“, beginnt die 32-Jährige ihre Instagram-Story. Mit ihren Followern will sie teilen, was sie am Vorabend erlebt hat.

In Namibia ist es schon das gesamte Jahr über sehr trocken, erzählt sie. Daher kenne sie das mit dem Feuer. Glücklicherweise gebe es aufgrund der Trockenheit nicht viel Gras, sodass sich das Feuer nicht so schnell ausbreiten könne. Doch im Fall des „Bauer sucht Frau“-Paares lag der Feuerausbruch nicht in der Natur. Laut der 32-Jährigen soll ein Brandstifter dahinter stecken. Der habe an dem Abend gleich auf drei Farmen Feuer gelegt.

„Bauer sucht Frau“-Star: „Muss doch noch lernen zu schießen“

„Wir wissen nicht, was sein Problem ist und wann er das macht“, sagt sie. Der mutmaßliche Täter sei momentan auf der Flucht. „Ich war alleine mit den Kindern, wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich glaube, ich muss doch lernen zu schießen“, sagt die Mutter. Am Donnerstagabend sei ihr der Gedanke gekommen, das Gewehr aus dem Safe zu holen und es zur Not umzudrehen und mit dem Stiel zuzuhauen. „Ich hoffe aber, dass ich nie in die Situation komme, dass ich ein Gewehr verwenden muss“, betont sie.

Sie habe das Gefühl, dass die Polizei dort „ziemlich nutzlos“ sei. Das mache ihr Angst, vor allem, weil niemand wisse, wo der Brandstifter sich aktuell aufhalte: „Das einzige, was uns eigentlich übrig bleibt, ist zu hoffen, dass er sich besinnt oder dass er von irgendwelchen Mitarbeitern von der Farm gefunden wird.“

Anna und ihrer Familie setzt diese Situation zu. Vor allem, weil es nicht der einzige Schock ist, den die Familie in jüngster Vergangenheit verdauen musste. „Ich frage mich, was das Universum mit den ganzen Geschehnissen der letzten Wochen und Monate mitteilen will“, schreibt sie in ihrer Story. Denn erst vor wenigen Wochen hatten Anna Heiser und ihre Tochter einen Autounfall. Sie und ihre Tochter seien bei dem Unfall mit der Antilope „dem Tod entkommen.“ Mehr dazu liest du hier >>>