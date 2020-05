„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause: Altes Foto aufgetaucht! Früher sah sie aus wie ...

Inka Bause kennt man vor allem als Moderatorin von „Bauer sucht Frau“ bei RTL. Eines ihrer Markenzeichen: der freche Kurzhaarschnitt. So kennt man die Blondine.

Doch sie sah nicht immer so aus. In den Neunzigerjahren trug die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin ihr Haar noch lang. Mal glatt, mal gewellt. Fotos zeigen die krasse Veränderung von damals, Inka Bause ist auf den ersten Blick gar nicht wiederzuerkennen. Und: Sie erinnert sogar an einen anderen deutschen Promi!

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause hat krasse Ähnlichkeit mit ...

Eine Ähnlichkeit hat Inka Bause in ihrem alten Look mit keiner Geringeren als Model Heidi Klum. Das mag zunächst komisch klingen. Doch schau selbst:

Inka Bause in den Neunzigerjahren. Foto: imago images / APress

Heidi Klum vor 20 Jahren. Foto: imago images / teutopress

+++ Bauer sucht Frau: Inka Bause überbringt traurige Nachricht – dann herrscht Stille +++

Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Erkennst du sie auch?

Das ist Inka Bause:

geboren am 21. November 1986 in Leipzig

sie ist Schlagersängerin, Moderatorin und Schauspielerin

seit 2005 moderiert sie „Bauer sucht Frau“ bei RTL

Inka Bause hat eine Tochter

Inka Bause: Fans erkennen Ähnlichkeit zu Heidi Klum

Auch bei Instagram postete Inka Bause jüngst ein Foto aus der Vergangenheit. As der Zeit, als der Film „Der Millionär“ (1996) im TV ausgestrahlt wurde, in dem sie eine Rolle übernahm. Ein Fan kommentierte prompt: „Da sehe ich aber Ähnlichkeit mit Heidi Klum .“

Vor vielen Jahren hat sich Inka Bause jedoch von ihrer hellbraunen Wallemähne verabschiedet und hat sich mittlerweile für einen blonden Kurzhaarschnitt entschieden.

„Bauer sucht Frau“ bei RTL

Derzeit ist Inka Bause bei RTL für „Bauer sucht Frau International“ im Einsatz. Am Pfingstmontag, dem 1. Juni, geht es dann auch für einsame Landwirte in Deutschland wieder los. (cs)