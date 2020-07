„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause: Emotionales Geständnis: „Ich liebe...“

Seit 15 Jahren verkuppelt Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ Bauern, Bäuerinnen mit Menschen unterschiedlichsten Berufsgruppen. 15 Jahre, in denen das „Bauer sucht Frau“-Urgestein unzählige Herzen höherschlagen ließ und etlichen Menschen zu einem schöneren Leben verhalf.

Doch für sich selbst hat „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause noch nicht den Richtigen gefunden, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause verrät: „Ich liebe...“

„Ich liebe mein Leben und finde es prima, so wie es ist. Sicherlich gibt es aber auch Phasen, in denen es schön wäre, einen Partner an meiner Seite zu haben“, verriet Inka Bause dem Onlineportal „Schlager.de“.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Kuppelshow, die seit 2005 bei RTL ausgestrahlt wird

In der Show suchen Landwirte nach einem Lebensgefährten oder einer Lebensgefährtin

Das Format basiert auf der britischen Show „Farmer wants a wife“

Moderatorin seit der ersten Folge ist die Leipzigerin Inka Bause

Seit 2019 gibt es auch eine internationale Version

Bei „Bauer sucht Frau International“ können sich Kandidatinnen und Kandidaten für einen Landwirt aus dem Ausland bewerben

Die neuen Bauern 2020 sind schon bekannt

Die neue Staffel dürfte demnach in Kürze starten

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. Foto: TVNOW / Guido Engels

Doch aufgegeben hat die attraktive Leipzigerin die Suche noch lange nicht. „Zum Glück kann einen die Liebe immer und überall treffen! Wenn der Traumprinz also doch zufällig vorbeischauen möchte, ist er herzlich eingeladen“, so Bause zu „Schlager.de“.

Sehen wir Inka Bause bald mit Partner beim Scheunenfest?

Das wäre doch wirklich schön. Und vielleicht sehen wir dann Inka Bause künftig auch mit eigenem Partner auf dem Scheunenfest tanzen.

Vermutlich dann aber eher erst ab nächstem Jahr. Schließlich musste das traditionelle „Bauer sucht Frau“-Kennenlernfest Corona-bedingt abgesagt werden.

Derzeit laufen noch die Vorbereitungen auf die neue Staffel. Die 14 Kandidaten stehen jedoch schon fest. Bei RTL dürften also gerade massig Bewerbungen einlaufen. Man darf gespannt sein.

